Forte maltempo in Sicilia | auto bloccate e dighe monitorate

Maltempo Sicilia : Forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con Forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Previsioni Meteo Novembre - Scirocco inarrestabile : altre tempeste in arrivo - Forte maltempo e caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con Forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo round di maltempo sull’Italia occidentale : attenzione a nubifragi - grandine - Forte vento e tornado : Allerta Meteo – nuovo round di forte maltempo sull’Italia ed Estofex lancia altri pesanti avvisi. Livello di Allerta 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale principalmente per nubifragi. Stesso livello di Allerta per Sardegna, parti della Sicilia, Corsica e Mar Tirreno per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Possibili anche alcuni tornado. Livello di Allerta 1, invece, per il Marocco ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e Forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e Forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo in Piemonte : Forte temporale a Torino - danni e feriti : Nella serata di ieri e in nottata la perturbazione atlantica che ha duramente colpito la penisola ha arrecato forti precipitazioni e temporali in Piemonte. Un violento temporale ha colpito anche...

Maltempo - Sulcis : vento a 37 nodi - traghetto contro una banchina a CarloForte : Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al Maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di ...

Maltempo : a Roma vento Forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Maltempo Capri : vento Forte e mareggiata - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...

Maltempo : la direzione di Pompei chiude scavi a causa del vento troppo Forte : La direzione del Parco archeologico di Pompei ha disposto alle 13:30, “a causa del forte vento, la chiusura immediata degli scavi di Pompei, al fine di garantire l’incolumita’ dei visitatori. Il sito restera’ chiuso fino a che non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilita’, in tutta sicurezza. I visitatori gia’ entrati nel sito sono stati invitati a uscire con cautela“. E’ quanto si ...

Maltempo - vento Forte a Pescara : albero cade su un’auto - grave donna : Ultimo lunedì di Ottobre di forte Maltempo su gran parte d’Italia, interessata da piogge e vento forte che stanno causando danni e disagi. A Pescara una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito dentro l’abitacolo della vettura. La ...

Maltempo - nel pomeriggio previste piogge intense e vento Forte : Per il pomeriggio di lunedì 29 ottobre , la Funzione Associata di Protezione Civile dell'Orvietano conferma un probabile intenso peggioramento con piogge intense e vento forte fino 100 km/h, pertanto ...