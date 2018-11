Fognini Federer in diretta LIVE | il risultato degli ottavi di finale del Masters 1000 di

LIVE Fognini-Federer in DIRETTA : sfida titanica a Parigi-Bercy - l’azzurro cerca l’impresa contro il Maestro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Roger Federer, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno. I due tennisti hanno raggiunto questo turno del tabellone senza giocare, visto che i rispettivi avversari (Fucsovics e Raonic) si sono ritirati ancora prima di scendere in campo. Per Fognini c’è la grande occasione di poter superare per la prima volta in carriera ...

Tennis - Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro - oggi la sfida a Federer : Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa ...

Fognini-Federer - Masters 1000 Parigi-Bercy : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio : Oggi giovedì 1° novembre Fabio Fognini scenderà in campo per sfidare Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: Il ligure cercherà l’impresa sul cemento della capitale francese, non è in perfette condizioni fisiche ma vuole giocarsi tutte le sue possibilità contro il Maestro, ex numero 1 del mondo che cerca di farsi strada nel torneo e che vuole tornare al successo dopo essersi imposto nella sua Basilea settimana ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal - Raonic e Fucsovics abbandonano - Fognini-Federer agli ottavi di finale : Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino. Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi ...

Fognini-Federer - Masters 1000 Parigi-Bercy : data - programma - orario d’inizio e tv : Fabio Fognini affronterà Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: giovedì 1° novembre, il ligure se la dovrà vedere con il maestro svizzero sul cemento indoor della capitale francese in un incontro di lusso assolutamente da non perdere. Il miglior tennista italiano non è in perfette condizioni, ha beneficiato del ritiro di Fucsovics e dunque incrocerà l’ex numero 1 del mondo in un incontro che spalanca le porte sui ...

Masters 1000 Parigi Bercy : si ritirano Fucsovic e Raonic - agli ottavi sarà Fognini-Federer : Pioggia di ritiri nella terza giornata del Masters di Parigi , ultimo 1000 della stagione. Dopo quello eccellente di Rafa Nadal, che costerà al maiorchino la prima piazza del ranking mondiale, sono ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

Tennis - Fognini debutta a Parigi. In campo anche Federer e Nadal : C'è sempre l'incognita della caviglia destra dolorante, ma Fabio Fognini apre oggi al secondo turno la corsa al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 dell'anno con un montepremi di 4.290.000 euro.

A Bercy lo sprint per il n.1 fra Nadal e Djokovic - in gara anche Federer Cecchinato e Fognini : ... per la prima volta dopo gli Us Open, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport,. La lotta per il primato di fine anno è di fatto una gara a due fra ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - Ranking ATP (17 settembre) : Nadal in testa davanti a Federer e Djokovic. Fognini numero uno azzurro : In una settimana dedicata alla Coppa Davis non ci sono state variazioni nella Top Ten del Ranking ATP. In testa c’è sempre Rafael Nadal, che comanda abbastanza agevolmente su Roger Federer e Novak Djokovic. A completare le prime cinque posizione ci sono Juan Martin Del Potro ed Alexander Zverev. Sono cinque gli azzurri presenti nelle prime cento posizioni. Il migliore è Fabio Fognini al tredicesimo posto, poi ci sono Marco Cecchinato (22), ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman (1-3) streaming video e tv : un brutto Federer si qualifica al 3^ turno : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini perde contro John Millman e saluta il torneo al secondo turno, gli italiani impegnati a New York sono già tutti fuori dal torneo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:50:00 GMT)

US Open 2018 : Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic : Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone. Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene ...