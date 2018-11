Flickr riduce il limite delle foto caricabili dagli account gratuiti alla chetichella

tuttoandroid

(Di giovedì 1 novembre 2018) Novità in arrivo per gli utenti di. Se da una parte chi ha unPro o ha in mente di aprirne uno hanno di che gioire, gli utenti con ungratuito debbono fare i conti con una limitazione piuttosto importante dello spazio d'archiviazione dei contenuti die video, ora limitati a un massimo di 1.000. L'articoloilmentre annuncia varie novità proviene da TuttoAndroid.