Fiera dei Morti a Perugia | il maltempo non ferma inaugurazione

I cimeli dei Mondiali dal ’30 ad oggi a TuttinFiera : A Tuttinfiera (Fiera di Padova 3 e 4 novembre) nell’ambito di Giorni di sport, AICS Veneto e Padova (Associazione Italiana Cultura Sport) realizzano la mostra itinerante Museo del calcio internazionale, precedentemente esposta a Palazzo della Ragione di Padova (15 tappe italiane). Si tratta di 200 pezzi unici nella storia dei cimeli dei Mondiali di calcio dagli anni Trenta ad oggi, tra cui le maglie dei campioni di tutti i tempi. Si parte ...

Commemorazione dei Defunti a Catania nel segno della tradizione tra “Notte di Zucchero” e “Fiera dei Morti” : Le festività dedicate alla Commemorazione dei Defunti seguiranno quest’anno, a Catania, il solco della più antica e autentica tradizione siciliana

Veronafiere : al via da domani l'edizione dei 120 anni di Fieracavalli : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Fieracavalli taglia il nastro delle 120 edizioni. Al via domani a Verona la rassegna che da oltre un secolo, condensa il meglio del mondo equestre con quattro giorni (25-28 ottobre) di sport, allevamento, turismo in sella, business e spettacolo. Tra i dodici padiglioni

La sfida dei freestyler : palleggiano in volo appesi a una mongolFiera : Due freestyler, Kieran Brown e John Farnworth, hanno affrontato la loro sfida più difficile: un'inedita serie di palleggi nel vuoto, appesi a una mongolfiera. "E' stata la cosa più spaventosa che ...

La gara dei cani da tartufo il clou della seconda domenica di Fiera a Sant'Agata Feltria : È prevista musica e spettacoli itineranti, domenica con la compagnia 'Large Street Band', e la musica e le danze tradizionali del Montefeltro del 'Gruppo Balìnsia'. C'è la possibilità di vedere dal ...

MADDALONI - Il Villaggio dei Ragazzi in visita al "Maker Faire" di Roma - la grande Fiera dell'innovazione tecnologica : ... dal forte approccio innovativo, le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, delle nuove frontiere dell'industria, dell'economia circolare e della robotica. "Simili ...

[L'inchiesta] Alla Fiera dei bambini partoriti per coppie omosessuali. A Bruxelles - cataloghi di donne e pacchetti completi. Centomila ... : Si chiama "Men having babies" e il titolo dice già molto. Possono due uomini che si amano avere bambini? Secondo la natura no. Non possono. Possono due donne che si amano mettere al mondo figli? Non ...

L'Italia dei vitigni autoctoni a Fiera Bolzano il 15 e 16 ottobre : Roma, 4 ott., askanews, - Un patrimonio tra i più unici e originali del mondo, una biodiversità estrema che acquisisce peculiarità distintive da regione a regione, ma soprattutto un sempre più grande ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dalla Fiera dei videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...

Wst-Show - Fiera Turismo Sportivo a Busto Arsizio : domenica la visita dei calciatori della Pro Patria : Nei padiglioni di Malpensa Fiere fino a domenica 30 un evento speciale per lo sport da praticare ovunque senza barriere

Addio al Motor Show : la Fiera dei motori saluta Bologna : Per 10 giorni Bologna si trasformava nella capitale dell'auto, grazie al perfetto mix tra novità, spettacoli all'interno dei padiglioni, prove su strada e gare in pista Il Motor Show di Bologna fu ...

Lazio. La Fiera dei Sapori e Culinaria 2018 : Torna il sapore nel Lazio che si trasforma nella regione delle prelibatezze. La Fiera dei Sapori vi aspetta dal

Bianca Guaccero Fiera dei risultati di Detto Fatto. E Caterina Balivo? : Caterina Balivo parla di Vieni da me, Bianca Guaccero felice di Detto Fatto Detto Fatto continua a convincere il pubblico di Rai2. Bianca Guaccero, subentrata a Caterina Balivo, sembrerebbe aver conquistato il pubblico affezionato del programma di tutorial e in queste ore ha ringraziato ancora sui social i telespettatori con queste parole: “Fieri e felici per tutto ciò che ci state regalando! Ci stiamo adoperando ogni giorno per ...

Fiera di Parma - In scena tutte le novità dal mondo dei camper : Alla Fiera di Parma torna, dall8 al 16 settembre, il Salone del camper, appuntamento di richiamo per gli appassionati del settore, che vedrà la presenza di oltre 300 aziende specializzate con più di 700 esemplari di questo genere di veicoli in esposizione. La rassegna occupa quattro padiglioni, per una superficie complessiva di 140 mila metri quadrati. Ai produttori e agli allestitori di veicoli destinati al tempo libero (di brand storici o da ...