Federica Sciarelli in tv con un’ematoma in viso

La ferita al naso di Federica Sciarelli : "Potevo non condurre..." : Federica Sciarelli si presenta come tutte le settimane davanti alle telecamere di Chi l'ha Visto? ma i fan si preoccupano. Qualcosa non va sul viso. Sul volto, infatti, appare un ematoma. Ma è la stessa presentatrice a rassicurare il pubblico con una dichiarazione tra un caso e l'altro, proprio per evitare di far preoccupare il suo pubblico."Volevo dire che ho una ferita sulla faccia. Non è un problema del trucco, sono qui con voi, ma abbiate ...

Chi l’ha Visto? - Federica Sciarelli : «Ho una ferita sulla faccia ma sono qui con voi» : Federica Sciarelli “Chi l’ha visto il livido sul volto di Federica Sciarelli?” . Nell’appuntamento in prime time di mercoledì 31 ottobre, la conduttrice di Chi l’ha Visto? è apparsa in video con un segno evidente sulla parte destra del viso, scatenando agitazione da parte dei suoi fan sui social. La Sciarelli, dunque, tra un caso e l’altro, ha preso la parola per giustificare il segno particolare e, pur mantenendosi sul vago, ha ...

Nomine Rai - Federica Sciarelli verso il Tg1 : Raggiunto l'accordo tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per le Nomine Rai. Al Tg1 andrà, in quota M5S, Federica Sciarelli . Secondo il Messaggero la ...

Chi l’ha Visto dovrà fare a meno di Federica Sciarelli : Si separano le strade di Federica Sciarelli e di Chi l’ha Visto su Rai 3. Si fanno sempre più insistenti

Federica Sciarelli - addio a Chi l'ha visto? È in corsa per la direzione di un Tg Rai : FUNWEEK.IT - Ormai siamo abituati ad associare il volto di Federica Sciarelli al logo di Chi l'ha Visto. Circolano, però, delle voci sul possibile addio della conduttrice al programma di Raitre per un ...

