Fca | in Usa +16% immatricolazioni ottobre Per Ram mese da record | bene anche Jeep ed Alfa

Fca : in mercato Usa +15% le immatricolazioni a settembre - top da 18 anni. Per Jeep e Ram altro record : NEW YORK - Fca us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di settembre, a livelli record grazie ai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

Fca - vendite USA +15% a settembre. Titolo torna in positivo : Modesto recupero sui valori precedenti per Fiat Chrysler , che passa di mano in progresso dello 0,43%, grazie ai dati sulle vendite di auto negli Stati Uniti. FCA, nel mese di settembre, ha ...

Fca accusa Mahindra di copiare la Jeep : l'azienda indiana si difende : Il plagio è qualcosa che nel mondo industriale è morto ricorrente. Spesso si parla di plagio nella musica. Del resto, dopo un secolo di pubblicazioni di brani musicali, è molto facile che qualche ...

Fca e Ferrari - venerdì cambio ufficiale al vertice. Manley resta per ora a capo dell'Emea - bene vendite Usa : TORINO - Fca e Ferrari si preparano a formalizzare con le assemblee straordinarie di venerdì - convocate in uno studio legale di Amsterdam, sotto la presidenza di John Elkann - i cambi al...

Fca e Ferrari - venerdì cambio ufficiale al vertice. Manley resta per ora a capo dell'Emea - bene vendite Usa : TORINO - Fca e Ferrari si preparano a formalizzare con le assemblee straordinarie di venerdì - convocate in uno studio legale di Amsterdam, sotto la presidenza di John Elkann - i cambi al...

Fca festeggia l'accordo Usa-Messico. Piazza Affari invece no : Wall Street non aiuta Piazza Affari che, complice la situazione politica, tende ad una debolezza che la pone in controtendenza rispetto ai maggiori mercati europei: alle 12.30, infatti, il Ftse Mib segnava un passivo dello 0,46% contro il +0,18% del Dax e il +0,37%...

Fca vola a Wall Street con accordo Usa-Messico : +4 - 04%. Sale anche General Motors : NEW YORK - Fca e General Motors volano a Wall Street con l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico. I titoli delle due case automobilistiche, le maggiori esportatrici di auto dal Messico...