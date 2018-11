Fake News | cosa sono e come nascono

La Fake News di Vasco Rossi razzista verso il Sud : “Una bugia - mi hanno sempre accolto con affetto” : Di tanto in tanto la bufala di Vasco Rossi razzista verso il Sud torna a circolare sui social. L'ultima volta, nel luglio 2015, il rocker annunciò querele per chiunque avesse rilanciato quella falsa dichiarazione che gira da anni e che viene attribuita al rocker di Zocca, nonostante sia stata smentita più volte. L'espressione offensiva nei confronti dei meridionali ("Vado al Sud perché ogni tanto al cesso bisogna pure andarci") viene fatta ...

La guerra di Agcom alle Fake-news : Nell'attesa di normative ad hoc, se e quando ci saranno. Nella speranza che i gestori delle piattaforme attivino meccanismi di maggiore vigilanza. Nella prospettiva di un'educazione digitale anche finalizzata a scansare le bufale più pericolose e fuorvianti, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di scendere in campo ancora più incisivamente.È necessaria, in vista delle prossime elezioni ...

Zingaretti : io amico M5S? Fake News - distrutta solidarietà nel Pd : Roma, 30 ott., askanews, - Nicola Zingaretti può diventare segretario del Pd a una condizione: 'Dipende secondo me - ha detto lo stesso candidato alla leadership dem, presidente della Regione Lazio, ...

Radio e tv battono i social. La sfida dei media al tempo delle Fake news : L’attenzione per la difficile situazione politica ed economica del Paese potrebbe incentivare le persone a informarsi meglio, ricercando proprio nei talk televisivi – spesso biasimati secondo gli ospiti del programma dai fan dei vari schieramenti politici – quell’approfondimento che può rilevarsi carente in altre fonti d’informazioni. Non ci sono dati che confermino questa ipotesi, ma si registra nel corso del 2018 un aumento, seppur ...

Stop a Fake News e spam politico - Facebook - Twitter - Youtube e Whatsapp vanno alla guerra : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Per Facebook, gli ultimi due anni sono stati difficili. Il social network fondato da Mark Zuckerberg si è trovato al centro di polemiche infuocate sulle infiltrazioni da parte di attori stranieri ...

"Tagli per vittime razziali? Fake news" : 13.55 "Tagli per vittime razziali? Fake news" Smentita dal viceministro all'Economia Laura Castelli la notizia su alcuni quotidiani"della presunta cancellazione dell'assegno pensionistico destinato alle vittime delle leggi razziali". "Smentiamo in modo categorico-spiega in ...

"Tagli per vittime razziali? Fake news" : 13.55 Smentita dal viceministro all'Economia Laura Castelli la notizia su alcuni quotidiani"della presunta cancellazione dell'assegno pensionistico destinato alle vittime delle leggi razziali". "Smentiamo in modo categorico-spiega in una nota - che sia tolto anche un solo euro dall'assegno per le vittime delle leggi razziali e per i perseguitati dal fascismo per motivi politici","il fondo per le pensioni c'è,è capiente per tutto il 2019".Si ...

Grande Fratello Vip - Gabriele Parpiglia sulla partecipazione di Corona : "Nessun accordo - Fake News quotidiane" : Il giornalista, braccio destro di Fabrizio Corona, smentisce le notizie che stavano circolando nelle ultime ore sull'ex re dei pararazzi.

Scuole chiuse per maltempo a Ercolano - ma l'avviso è una Fake news : Ercolano - 'Allarme meteo di livello rosso con tempeste e Scuole chiuse'. Potrebbe sembrare a tutti gli effetti un bollettino meteo e invece è una bufala che in queste ore sta facendo il giro di ...

Il grano biologico sotto tempesta "Fake news" : A chi pensa che è facendo circolare corbellerie sul nostro operato che riusciranno a scalfire la nostra immagine politica - conclude il deputato Giuseppe L'Abbate , M5S, - ribadiamo che le nostre ...

SCONTRO GAD LERNER-SALVINI PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “Fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Salute e Fake News : convegno a Ragusa : Per contrastare il diffondersi di notizie false è necessario comunicare con i pazienti in modo più semplice. convegno a Ragusa su Salute e fake news

Caso Desirée : Malpezzi (Pd) - fare luce su profilo social che diffonde Fake news : Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "È riconducibile ad ambienti molto vicini al ministro dell’interno Matteo Salvini il clima di odio e le fake news fatte circolare sui social sul Caso di Desiree?” Lo chiede Simona Malpezzi, vicecapogruppo del Pd al Senato, con una interrogazione al presidente del Consigli