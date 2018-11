Fabrizio Corona | “Nicola Savino è un nano che fa programmi flop”

Fabrizio Corona - Ilary Blasi ... Signorini dice tutto da Chiambretti : Prima puntata de 'La Repubblica delle Donne", puntata de "Le Iene" e Fabrizio Corona protagonista: da un programma Mediaset all'altro tutti parlano dello scontro con Ilary Blasi al GFVip 3. Chiambretti domanda: “Te lo aspettavi che Ilary Blasi lo attaccasse in modo così diretto?”, Signorini risponde : “Me lo aspettavo ti dico la verità, intanto perché nel confronto con Silvia, Corona toccava un nervo scoperto. Lei covava questa frustrazione, ...

Fabrizio Corona - la bomba di Signorini : «Lui e Asia Argento...» : Altro che ritorno di fiamma con Belen Rodriguez o con Silvia Provvedi, o con altre sue ex: le minestre riscaldate non fanno per Fabrizio Corona, che secondo i ben informati avrebbe messo nel mirino...

Le Iene contro Fabrizio Corona - lui replica attaccando Nicola Savino : "Nano senza doti" : "Quel coso piccolo nano che non sa fare niente". Così Fabrizio Corona ha definito Nicola Savino in una Instagram Stories. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dalla clamorosa lite tra l'ex manager dei paparazzi e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip di giovedì scorso. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega:Avete visto tutti cosa è successo giovedì scorso al Grande Fratello Vip? Avete visto che a ...

Fabrizio Corona sbrana Nicola Savino : 'Piccolo nano - ti ricordi mio padre Vittorio Corona...?' : Fabrizio Corona si vendica. 'Anche ieri sera ero protagonista alle Iene ', esordisce in una story su Instagram, 'c'era quel coso piccolo nano che mi insultava, tale Nicola Favino, no quello è l'attore,...

Duro attacco di Fabrizio Corona : "Savino? Nano che non fa nulla..." : Fabrizio Corona è scatenato. Dopo Ilary Blasi nel suo mirino finisce il conduttore Nicola Savino. Su Instagram l'ex agente dei paparazzi di fatto attacca senza usare giri di parole il conduttore de Le ...

Fabrizio Corona contro Nicola Savino : “Non sai cantare - non sei bello e non sai fare nulla. Te lo diceva anche mio padre” : Fabrizio Corona, su Instagram, se la prende con Nicola Savino: “Favino? Panino? Come si chiama…” ironizza l’ex vip dei paparazzi. La “colpa” del conduttore de Le Iene Show è quella di essersi schierato con Ilary Blasi nella querelle con Corona. Al Grande Fratello Vip, infatti, i due erano stati protagonisti di una lite furibonda in diretta tv per fatti risalenti a 13 anni fa, cioè a un presunto tradimento da ...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino - Fabrizio Corona e Asia Argento : intreccio d'amore? : Se ieri il settimanale Chi ha parlato di un nuovo presunto amore tra Belen Rodriguez e il cestista Bruno Cerella, oggi il giornale di Alfonso Signorini scrive anche di una gelosia da parte di Stefano De Martino nei confronti della mamma di suo figlio Santiago, scatenata dal ballo della showgirl argentina con Fabrizio Corona al Maurizio Costanzo Show. Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e ...

Fabrizio Corona - le frecciate di Marcuzzi e Savino : 'Noi dalla parte di Ilary Blasi. Lui colleziona reati' : Ieri sera è andato in onda Le Iene Show , al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona, da parte di Nicola Savino e Alessia ...

Fabrizio Corona senza freni - l'insulto choc a Nicola Savino : «Ti ricordi quando mio padre...» : di Emiliana Costa Fabrizio Corona contro Nicola Savino . A meno di 24 ore dalla puntata delle Iene Show, arriva la replica furiosa dell'ex re dei paparazzi. Durante la diretta di ieri sera, i ...

Nina Moric e Fabrizio Corona : botta e risposta tra i due ex : Fabrizio Corona fa i complimenti sui social a Nina Moric Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Fabrizio Corona non faccia molto parlare gli italiani. E dopo il confronto avvenuto Giovedì scorso con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip con successivo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, l’uomo è tornato oggi prepotentemente sotto i riflettori del gossip per un messaggio social indirizzato alla sua ex moglie ...

Fabrizio Corona su Instagram : inaspettata dichiarazione a Nina Moric : Fabrizio Corona ha lanciato sul suo profilo Instagram un toccante messaggio per l’ex moglie Nina Moric. Ripostando una foto della modella che la ritrae in versione carcerata dietro le sbarre, lui commenta: Sono orgoglioso di te,e di come sei tornata a fare la mamma.In fondo hai vissuto in “prigione”anche tu. E poi la dichiarazione inaspettata: Ti voglio bene Ninja mia. Al centro di un acceso scontro con Ilary Blasi e attaccato ...

Fabrizio Corona - dolce messaggio per Nina : la Moric risponde e spiazza : Fabrizio Corona sorprende Nina Moric: dolce messaggio social, la reazione della croata spiazza Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione. L’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ad un dolce messaggio dedicato a Nina Moric. I due hanno fatto pace e hanno deposto l’ascia da guerra dopo tanti anni di scontri fuori e […] L'articolo Fabrizio Corona, dolce messaggio per Nina: la Moric risponde e spiazza ...

Fabrizio Corona anche alle Iene. Marcuzzi e Savino : 'Noi dalla parte di Ilary Blasi. Collezioni reati - ti manca solo il furto di bestiame' : Ieri sera è andato in onda Le Iene Show , al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona , da parte di Nicola Savino e Alessia ...