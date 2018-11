F1 | Sebastian Vettel rivela | “Non abbiamo mai avuto una Ferrari dominante Le critiche e

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...

F1 - GP Messico 2018 : Sebastian Vettel si ritrova nel giorno di Hamilton. Il tedesco ha bisogno di sentirsi il numero uno : Era altamente probabile e così è stato: Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta sotto l’insegna della Stella a tre punte. Un successo meritato frutto di un pilota che ha saputo sempre miscelare aggressività e razionalità in pista, godendo di una vettura che, nella fase cruciale dell’annata, ha preso il volo, forse sfruttando anche qualche “buco” di troppo del regolamento. Chi vince ...

F1 - la resa di Sebastian Vettel : “Ormai mi sono abituato a perdere”. L’inverno basterà a rigenerarlo verso il 2019? : Sebastian Vettel si è matematicamente arreso a Lewis Hamilton che ieri si è meritatamente laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera, raggiungendo così il mitico record di Fangio prima del tedesco che rimane fermo ai quattro titoli iridati conquistati con la Red Bull. Il pilota della Ferrari ha concluso il GP del Messico al secondo posto al termine di una bella gara in rimonta e chiusa esclusivamente alle spalle di Max ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Non mi piace perdere - ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton” : Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Abbastanza contento del risultato - le Red Bull erano più veloci” : Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche: “Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Manca l’aderenza - bene il passo gara. Per le qualifiche…” : Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “L’obiettivo è vincere. Troppi incidenti? Cercherò di tenere un margine di sicurezza maggiore” : Sebastian Vettel e la voglia di riscatto. Siamo alla vigilia del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno, e per il ferrarista il round ha un sapore particolare. Reduce da una sequenza di errori che lo hanno fatto finire nel tritacarne della critica, Seb ha molto di che farsi perdonare e sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez ha voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle quanto accaduto. La Ferrari, in Texas, ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

F1 - Mondiale 2018 : l’incredibile serie di errori di Sebastian Vettel - per una stagione di enormi rimpianti : Si è sempre detto che, per sconfiggere un avversario che sembra non avere punti deboli, non si possa commettere il minimo errore. Quando affronti un rivale come Lewis Hamilton che ha a disposizione una vettura come la Mercedes, devi essere impeccabile lungo tutti i 21 appuntamenti della stagione e, quando la macchina non permette di competere per il successo, è fondamentale raccogliere il massimo bottino di punti possibile. Questo imperativo era ...

F1 - emergenza Sebastian Vettel in Ferrari : il tedesco continua nella sequenza di errori. Il team deve recuperarlo! : “Non è un periodo facile per molti motivi. I risultati e le gare sono una parte del quadro, ma ci sono anche altre cose un po’ diverse rispetto al passato. Però nulla che non si possa superare“. Queste le parole di Sebastian Vettel, reduce da un’altra gara incolore ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, già penalizzato nel corso delle prove libere ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen vince - Sebastian Vettel sbaglia ancora - cosa succede in casa Ferrari? : Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Non è un periodo semplice. Alcune cose sono un po’ diverse rispetto al passato” : Sebastian Vettel si porta a casa un quarto posto pieno di amarezza al termine di un GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno, ricco di delusione. Il contatto con Daniel Ricciardo, ennesimo errore di quest’annata e la vittoria del compagno di squadra Kimi Raikkonen sono riscontri che non fanno di certo così piacere. Un periodo molto complicato per il teutonico che deve assolutamente ritrovarsi ma che, ...