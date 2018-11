Ex modella - a 16 anni abusi da Weinstein : WASHINGTON, 1 NOV - Nuove accuse ad Harvey Weinstein: contro l'ex produttore di Hollywood è stata presentata una causa civile da parte di una donna che afferma di essere stata molestata quando aveva ...

modella muore misteriosamente - a 21 anni trovata priva di vita nel suo appartamento : La 21enne si era laureata da poco, sognava una carriera nel mondo della moda, settore in cui si era buttata anima e corpo. Dopo la morte della madre aveva rinunciato per qualche tempo alle sfilate, ...

Morta a 30 anni Kate Woodcock - ex modella dei box di Formula 1 : La donna è Morta dopo un incidente stradale sabato notte. Per anni aveva frequentato il paddock di Formula 1 e accompagnato in pista piloti come Hamilton e Vettel.Continua a leggere

Kate Woodcock - morta a 30 anni la famosa modella inglese - hostess di Formula 1 per Vettel e Hamilton : modella molto conosciuta, aveva fatto anche la hostess nella Formula 1 e aveva accompagnato nei paddock campioni come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Kate Woodcock, 30 anni, ha perso la vita lo scorso fine settimana in un incidente stradale. Come riporta il Sun la ragazza stava tornando nella sua casa di Birmingham e ha perso il controllo della sua auto, una BMW. La donna è andata così a sbattere contro un muro ed morta sul colpo. Kate era ...

Bella - provocante e - troppo - libera per l'Iraq. modella di 22 anni uccisa a fucilate in mezzo alla strada : Come l'attivista politica Suad al-Ali o come Rasha al-Hassan, proprietaria del beuaty center Viola a Baghdad ed ex conduttrice di telegiornali. Secondo gli analisti, alcuni miliziani avrebbero preso ...

Bella - provocante e - troppo - libera per l'Iraq. modella di 22 anni uccisa a fucilate in mezzo alla strada : Come l'attivista politica Suad al-Ali o come Rasha al-Hassan, proprietaria del beuaty center Viola a Baghdad ed ex conduttrice di telegiornali. Secondo gli analisti, alcuni miliziani avrebbero preso ...

MARA FASONE CONTRO TERESA LANGELLA/ Uomini e donne - Gianni Sperti contro la modella : "Ecco cosa ti interessa" : MARA FASONE e TERESA LANGELLA, protagoniste di una furiosa lite a Uomini e donne: tra accuse e rimproveri, entra in scena l'ex tentatore Andrea Del Corso.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Sofia Vergara è irriconoscibile nella sua prima foto da modella all’età di 11 anni : Un super throwback The post Sofia Vergara è irriconoscibile nella sua prima foto da modella all’età di 11 anni appeared first on News Mtv Italia.

Danny Ings con una nuova fidanzata? Spunta una modella di 19 anni con un Lato B da favola [FOTO] : 1/10 ...