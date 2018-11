Emma Marrone | continua l' amicizia speciale con Giacomo Ferrara | attore di ' Suburra'

Emma Marrone si mette a nudo : Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Emma Marrone x Tezenis Di acqua ne è passata sotto i ponti da quel lontano 2012, anno che consacrò il sodalizio tra Emma ...

Emma Marrone fidanzata con un attore famoso? Il gossip non si ferma : Chi è il fidanzato di Emma Marrone? gossip su un famoso attore Emma Marrone si è fidanzata o è ancora single? Recentemente i fan si sono domandati se nel suo cuore ci sia un altro uomo. Dopo alcune storie importanti – che però non sono finite come avrebbe voluto -, la cantante si merita di […] L'articolo Emma Marrone fidanzata con un attore famoso? Il gossip non si ferma proviene da gossip e Tv.

Emma Marrone in intimo per Tezenis - un sensuale video per la nuova campagna da testimonial : A pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo, un video di Emma Marrone in intimo per Tezenis conferma la scelta della cantautrice salentina di essere il volto di punta del brand di intimo di cui è già stata testimonial in passato. La Marrone ha diffuso sui suoi canali social un sensuale video in cui indossa un body e una bralette di pizzo neri che esaltano le sue forme mediterranee ed armoniose mentre si dirige verso un palcoscenico. Una ...

Gossip : Emma Marrone e Stefano De Martino conquistano i social con spot in intimo : Emma Marrone e Stefano De Martino hanno pubblicato sui loro account dei video in cui viene messa in mostra tutta la loro bellezza. Sia la Brown che l'ex marito di Belen Rodriguez, infatti, sono stati scelti come testimonial da due diversi marchi di biancheria intima, e gli spot che hanno girato stanno facendo perdere la testa a tutti i loro fan. Emma 'rock' e seducente per Tezenis Emma Marrone sembra aver cambiato rotta e, dopo aver dato per ...

Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis - arriva il video di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO : In questa clip di Intimissimi Stefano non solo indossa le stesse mutande del famoso “VIDEO hackerato” di qualche giorno fa, ma anche la location è identica, infatti sullo sfondo si vede lo stesso muro... L'articolo Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis, arriva il VIDEO di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Femminile e sensuale come non mai - Emma Marrone riconfermata come testimonial di Tezenis. Guarda il VIDEO : Emma Marrone in lingerie di pizzo nera appare sexy come non mai nel nuovo spot firmato Tezenis. La cantante è stata infatti riconfermata come testimonial del brand di intimo. Emma Marrone, riconfermata come testimonial... L'articolo Femminile e sensuale come non mai, Emma Marrone riconfermata come testimonial di Tezenis. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone : 'Il matrimonio? Aspetto ancora il principe azzurro' : Emma Marrone e matrimonio, la cantante salentina in un'intervista si lascia andare e fa una confessione sulla sua vita privata mai avvenuta prima: ecco cosa rivela la cantante sul...

Emma Marrone parla di matrimonio - la confessione su Instagram : “La vita è una sorpresa” : Emma Marrone torna a lavoro e si appresta a pubblicare nuovi singoli. Intanto, però, a tenere banco è la sua vita privata sempre molto chiacchierata. Fin dai tempi di Amici, con la storia d’amore naufragata tra lei e Stefano De Martino per colpa di Belen Rodriguez, Emma Marrone è sempre stata al centro dell’attenzione per quanto concerne le chicche di gossip. E in vista del nuovo lavoro discografico, la Marrone oggi ha tenuto una ...

Emma Marrone parla di matrimonio : “La vita è una sorpresa continua” : Emma Marrone matrimonio: la cantante si confessa su Instagram Il matrimonio di Emma Marrone? Ci sarà. Ma in un futuro piuttosto lontano. La cantante salentina deve cercare prima la persona giusta. In amore non è stata molto fortunata: con Stefano De Martino ha avuto una storia fatta di alti e bassi – poi lui si […] L'articolo Emma Marrone parla di matrimonio: “La vita è una sorpresa continua” proviene da Gossip e Tv.

Elodie confessa : “Ecco perché mi sono allontanata da Emma Marrone” : Elodie rompe il silenzio e svela per la prima volta perché si è allontanata da Emma Marrone, sua migliore amica e coach di Amici. La cantante è arrivata al successo grazie al talent di Maria De Filippi dove, sin da subito, è stata presa sotto l’ala protettrice da Emma Marrone. Le due donne per un lungo periodo hanno vissuto insieme, condividendo manager e casa discografica, realizzando diversi progetti e collaborando. Alla fine però è ...

Elodie su Emma Marrone : 'Mi sono staccata perché non volevo dipendere da lei' : Il legame tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi è stato uno dei più belli tra quelli nati ad Amici di Maria De Filippi; dopo circa un anno di affetto e collaborazione, però, le due si sono bruscamente allontanate. Oggi, a distanza di molto tempo da questa rottura, la cantante di Nero Bali ha acceso il Gossip spiegando ad una rivista i motivi che l'hanno spinta a voltare le spalle alla pugliese che per lei è stata coach, coinquilina e sopratutto ...

Elodie - ecco perché ha dovuto “rompere” con Emma Marrone : Elodie spiega perché ha dovuto “rompere” con Emma Marrone Il legame tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi è stato uno dei più belli tra quelli nati ad Amici di Maria De Filippi; dopo circa un anno di affetto e collaborazione, però, le due si sono bruscamente allontanate. Oggi a distanza di molto tempo da questa rottura, la cantante di “Nero Bali” ha acceso il Gossip spiegando ad una rivista i motivi che l’hanno ...

Elodie si racconta a Vanity Fair : dalla rottura professionale con Emma Marrone al nuovo fidanzato. Leggi l’intervista : La giovane cantante Elodie si racconta in un’intervista a Vanity Fair, dalla rottura professionale con Emma Marrone al nuovo fidanzato Luca. Elodie: da Amici a Sanremo Elodie Di Patrizi si è classificata seconda alla... L'articolo Elodie si racconta a Vanity Fair: dalla rottura professionale con Emma Marrone al nuovo fidanzato. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elodie parla del rapporto con Emma Marrone e del nuovo fidanzato Luca : In che rapporti sono rimasti Emma Marrone e Elodie Di Patrizi Elodie Di Patrizi è tornata a parlare di Emma Marrone. Com’è noto le due si sono conosciute ad Amici e hanno subito instaurato un legame professionale e personale. Ma a qualche mese dalla fine del talent show di Maria De Filippi, l’italo-francese ha deciso […] L'articolo Elodie parla del rapporto con Emma Marrone e del nuovo fidanzato Luca proviene da Gossip e Tv.