Elezioni Usa 2018 | il superconservatore | la transgender | la musulmana Il mosaico dei

Elezioni midterm Usa : i possibili effetti su Wall Street : Dall'altro, l'attivismo di Trump potrà essere un fattore di successo nella corsa alle Elezioni presidenziali del 2020 e la politica commerciale, a quel punto, potrebbe essere la sua arma migliore. I ...

Elezioni di midterm - una lotta per l’identità degli Usa : Circa una settimana ci separa dal 6 novembre, un giorno che sarà determinante per la politica statunitense. Il prossimo martedì infatti gli americani dovranno esprimere la propria preferenza in quelle che vengono chiamate "Elezioni di midterm", di medio termine, perché si collocano esattamente al centro di un mandato presidenziale.Una scelta non casuale, quella di indire le Elezioni legislative ogni due anni: in questo modo, ...

USA - Elezioni midterm : un manuale per capire "Come si vota" : ... gli americani sono chiamati a esprimersi per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Senato il 6 novembre 2018, una data molto importante per il mondo politico internazionale. Per cercare ...

Elezioni Usa - il destino dei democratici in mano alle donne : Secondo le stime del sito di analisi politica, i seggi sicuri per i democratici sono 182, quelli per i repubblicani 142; quelli quasi sicuri sono 12 per i democratici e 27 per i repubblicani, per un ...

Carovana di migranti bussa alle porte delle Elezioni Usa : Specie della frontiera americana vista come confine fra mondo ricco e mondo povero. La domanda è, cosa accadrà quando la Carovana arriverà sotto il naso dei nordamericani, a ridosso delle elezioni . ...

Usa : Elezioni midterm - ebook per capire 'Come si vota' : Roma, 25 ott. (Labitalia) - Mancano pochi giorni alle elezioni midterm negli Stati Uniti: gli ameri[...]

Elezioni Usa - Melania non farà campagna : 3.50 La first lady Melania Trump non intende fare campagna elettorale in vista delle Elezioni Usa di metà mandato in calendario il prossimo 6 novembre. "Per gli impegni come madre e first lady, soprattutto con l'arrivo delle vacanze, non sono in programma per lei eventi elettorali", ha sottolineato la portavoce Stephanie Grisham in una nota al Daily Mail. Per contro, il presidente Donald Trump è impegnato in un serrato tour elettorale. Oggi ...

Elezioni Midterm : cosa sono le Elezioni di metá mandato in USA - : I cittadini americani sono chiamati alle urne per scegliere tutti i 435 membri della Camera e un terzo dei membri del Senato, oltre a 36 governatori e molti sindaci delle città. Il sistema prevede l'...

Usa - incombono le Elezioni di midterm e Trump teme lo sgambetto dem : Sul fronte dei repubblicani invece si punta soprattutto sull'effetto Trump, la cui popolarit continua a volare, forte soprattutto di un'economia americana che continua a correre come non mai. Senza ...

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

MIDTERM - DEMOCRATICI AVANTI ALLA CAMERA/ Elezioni Usa - ultime notizie : Trump resiste - Obama ‘suona’ la carica : Usa, Elezioni di MIDTERM: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze nelle Elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

Elezioni provinciali a Trento e Bolzano : chiusa campagna - domenica il voto : Urne aperte per 850mila cittadini nella Regione più a nord dell'Italia, e dove potrebbe avvenire uno storico ribaltone dopo la rottura dell'alleanza fra Pd e Svp. In crescita il Centrodestra unito -

BAVIERA AL VOTO/ Risultati Elezioni in diretta : Csu ‘accusa’ Merkel “scoperto il lato destro” (ultime notizie) : elezioni BAVIERA, Risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:30:00 GMT)