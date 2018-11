: Egitto: fermati attivisti diritti umani - TelevideoRai101 : Egitto: fermati attivisti diritti umani -

Amnesty International denuncia l'arresto di "almeno 19" fra avvocati impegnati nella difesa deiin. Sul sito di Amnesty si legge che fra gli arrestati c'è anche la nota legale Hoda Abdelmoniem, 60 anni, membro del Consiglio nazionale per i, portata in "un luogo non dichiarato". Gli arresti sono "un terribile arretramento per iin", dice nel comunicato la direttrice della campagna di Amnesty nel Paese nordafricano, Najia Bounaim.(Di venerdì 2 novembre 2018)