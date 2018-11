Economia circolare e ambiente | obiettivi e sfide dell' industria dell' acqua

Economia circolare - MacArthur : 'In Italia passi importanti' : Il governo ha fatto passi importanti con il documento sull'Economia circolare che ha coinvolto università e attori dell'Economia Italiana e poi ci sono iniziative come la piattaforma di 5 miliardi ...

Venarotta - parte il primo progetto di Economia circolare sul compost : I vantaggi del progetto di economia circolare sono notevoli: L'ammendante è gratuito, pertanto è una forma di risparmio per tutte le famiglie che intendono utilizzarlo e per le aziende agricole del ...

L'Economia circolare richiede di guardare avanti e non indietro nella gestione dei rifiuti : Gli incendi di alcuni stoccaggi di rifiuti in diverse parti del Paese e alcune difficoltà di gestione degli scarti in alcune filiere industriali hanno aperto un dibattito sulla gestione dei rif...

L’Economia circolare richiede di guardare avanti e non indietro nella gestione dei rifiuti : Gli incendi di alcuni stoccaggi di rifiuti in diverse parti del Paese e alcune difficoltà di gestione degli scarti in alcune filiere industriali hanno aperto un dibattito sulla gestione dei rifiuti in Italia nel quale sarebbe bene non perdere di vista alcuni dati di base. In Italia si ricicla ben il 65% dei rifiuti speciali e se ne smaltisce, in varie forme, circa il 22%; si ricicla, inoltre, il 46% dei rifiuti urbani, se ne incenerisce ...

La terra è allo stremo - e le soluzioni si chiamano agricoltura sostenibile ed Economia circolare : L'economia circolare in agricoltura. Il rinnovamento del terreno. Il suolo rappresenta un capitale naturale chiave. Pratiche non sostenibili in agricoltura impoveriscono la materia organica nel suolo ...

Syndial, società ambientale di Eni, ha sottoscritto oggi con la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia un accordo finalizzato a valutare interventi di 'bonifica sostenibile' su principi di economia circolare

Bioplastica e Economia circolare : Novamont rilancia Patrica : Da una crisi di mercato, dunque, ad un esempio virtuoso di innovazione e economia circolare. 19 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Le iniziative di Eni nell’Economia Circolare : L’economia Circolare di Eni nella raffinazione. Nel downstream l’impegno di Eni in un’ottica Circolare si sostanzia sia nella trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bio-raffinerie che nell’identificazione di soluzioni innovative per la produzione di bio-oli e oli microbici. BIO-RAFFINERIE La bio-raffineria di Venezia rappresenta il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in una bio-raffineria in grado di ...

Anche l'Eni punta sull'Economia circolare - Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Anche l'Eni fa rotta per l'Economia circolare. Il colosso dell'energia ha investito negli ultimi 5-6 anni oltre 5 miliardi di euro. A tracciare il perimetro è stato l'amministratore delegato Claudio Descalzi alla Maker Faire di ...

Alla Maker Faire Rome i tanti volti dell'Economia circolare : Alla fine sì, anche la bonifica di un terreno contaminato su cui nessuno scommetterebbe un centesimo può tornare ad avere un valore ed essere economia circolare. Persino l'olio fritto, quello il cui odore inonda case e ristoranti, anche una band che suona con strumenti riciclati. La carta pure. Questo tipo di riciclo lo conosciamo un po' tutti. Ma del biometano e di come possa essere utile in agricoltura, questo ...

L’Economia circolare per la reputazione e la performance d’impresa : L’economia circolare per la reputazione e la performance d’impresa è al centro della ricerca presentata al nuovo evento CRIET Incontra, presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, il prossimo 17 ottobre. Project leader Laura Gavinelli. L’aula che ospiterà l’evento è la De Lillo, nell’Edificio U7, di Via Bicocca degli Arcimboldi 8, a Milano. (altro…) The post L’economia circolare per la reputazione ...

E' importante passare da un'economia lineare a una circolare, con l'obiettivo di ridurre l'accumulo dei rifiuti ed evitare che entrino in dispersione nell'ambiente

Perché conviene l'Economia circolare : Sono i numeri a dire che il nostro Paese è un punto di riferimento in Europa quando si parla di economia circolare. Abbiamo il più basso consumo domestico di materiali grezzi: 8,5 tonnellate pro-...