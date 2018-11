è tornato il maltempo albero su auto | 2 morti in Val d Aosta Piove su gran parte d Italia

è tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua. Albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia , con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo , anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Il maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...