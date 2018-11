È morto l’attore napoletano Carlo Giuffré

ilpost

(Di giovedì 1 novembre 2018) Recitò a lungo con il fratello Aldo nel teatro di Eduardo De Filippo; è ricordato anche per alcuni personaggi della commedia all'italiana. Èa Napolidi cinema e teatro: tra un mese, il 3 dicembre, avrebbe compiuto novant’anni. Nato a Napoli, iniziò a recitare in teatro con il fratello maggiore Aldo dal 1947; due anni dopo debuttarono insieme con Eduardo De Filippo e da allora la coppia di fratellirecitò in quasi tutte le sue commedie.