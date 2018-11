E’ morto Carlo Giuffrè | addio all’ultimo interprete di De Filippo Diceva | “A casa

ilfattoquotidiano

: E' morto Carlo Giuffrè, grande attore di teatro e di cinema [news aggiornata alle 14:27] - repubblica : E' morto Carlo Giuffrè, grande attore di teatro e di cinema [news aggiornata alle 14:27] - Corriere : Morto Carlo Giuffré, una vita tra cinema e teatro - Agenzia_Ansa : Morto #CarloGiuffrè, in lutto il #teatro italiano -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Da attore e regista era uno degli interpreti più autentici del teatro di Eduardo De, che ha continuato a mettere in scena fino agli ultimi anni. Da uomo di spettacolo, gigante del palcoscenico, non aveva problemi a parlare senza particolari prudenze. A ilfatto.it, una volta, disse per esempio che Roberto Benigni – che l’aveva voluto nella parte di Geppetto nel suo Pinocchio – tagliò intere scene perché l’unico suo obiettivo era mettere in evidenza la moglie. Oggi: avrebbe compiuto 90 anni fra un mese, essendo nato il 3 dicembre 1928. Molti se lo ricorderanno anche perché per lunga parte della sua carriera fece coppia in scena con il fratello Aldo, di 4 anni più grande, scomparso nel 2010. Con lui, dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, iniziò a lavorare con il fratello nel 1947. E insieme, due anni ...