E' morto a 37 anni Alessandro Caligaris | street artist e fumettista torinese

Alessandro Caligaris morto soffocato da un boccone : lo street artist aveva 37 anni : È morto all’ospedale Molinette di Torino l’uomo ricoverato tre giorni prima perché soffocatosi con un boccone di carne. Alessandro Caligaris, 37 anni, street artist e fumettista torinese, era a cena con la fidanzata in una nota trattoria di San Salvario, quando gli è andato di traverso il boccone. Un medico, che era in un locale vicino, gli aveva praticato una prima manovra di emergenza e i titolari avevano chiamato i soccorsi. Il 15 ottobre ...

Alessandro Caligaris - street artist di Torino - è morto a 37 anni soffocato da un boccone : "Questa è una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare. Purtroppo il nostro amico Alessandro Caligaris ci ha lasciato due notti fa. Non abbiamo molte parole per esprimervi il nostro dolore per aver perso una parte di noi, umanamente e professionalmente. Ci abbiamo creduto insieme, abbiamo percorso i primi passi insieme e insieme siamo cresciuti in questo mondo di disegni e parole. Se avete percorso anche solo un pezzetto di strada ...

Tragedia nella notte di Halloween : morto un ragazzo di 18 anni : nella notte tra mercoledì e giovedì 1 novembre a Milano un ragazzo di 18 anni è morto mentre era al lavoro all'interno del...

Domenico - morto annegato a 60 anni mentre fa kitesurf vicino Roma : è la seconda vittima in tre giorni : Dramma a Santa Marinella, a circa 30 minuti da Roma. Un kiter di 60 anni , Domenico Minafra , è morto annegato nella località Villa Lessionia mentre praticava la sua passione. Secondo le prime ...

Roccasecca. Lo chef Enrico Tedeschi morto a soli 26 anni : Un angelo volato in cielo a soli 26 anni. Roccasecca piange lo chef Enrico Tedeschi. Il ragazzo ciociaro è morto

Agguato a San Giovanni : un morto - un ferito e quindici colpi esplosi - VIDEO : Appena un giorno dalla marcia delle scuole contro le stese, a San Giovanni a Teduccio si torna a sparare e stavolta non verso i balconi. Un morto e un ferito il bilancio dell'Agguato in piazza San ...

Sparatoria : un morto e un ferito. Raid a San Giovanni a Teduccio : Sparatoria tra la folla a San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Due persone sono state colpite davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, nella periferia Est di Napoli. Nel mirino è finito Salvatore Soropago, 37 anni, accompagnato all’ospedale Loreto Mare, dove però è giunto cadavere. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare niente per l’uomo, colpito a morte mentre passeggiava davanti alla chiesa. Nel terribile ...

Andrea Manfredi - chi è l'italiano morto sull'aereo precipitato in Indonesia : 26 anni - di Massa : Si chiamava Andrea Manfredi il ragazzo di 26 anni a bordo dell'aereo della Air Lion precipitato in mare. Il sito web Indonesiano Kamparan ha pubblicato la lista con i nomi dei passeggeri...

Martin Fior - morto a 8 anni. I colleghi regalano al padre 120 giorni di ferie : È passato poco più di un mese dalla morte del figlio, il piccolo Martin Fior, di soli 8 anni, investito da uno scuolabus mentre tornava a casa in bicicletta. Da allora né il padre Denis, né la madre né la comunità di San Martino di Lupari, nell’Alta Padovana, hanno dimenticato l’episodio. Per dimostrare ulteriore vicinanza, i colleghi del papà del bimbo hanno deciso di compiere un gesto esemplare: hanno regalato a Denis 120 giorni di ...

Meningite da pneumococco : è morto il paziente di 46 anni ricoverato a Treviso : È morto Paolo Duo, autotrasportatore di quarantasei anni finito all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per una Meningite pneumococcica. La sera prima del ricovero l’uomo, sposato e padre di due bambine, aveva febbre, mal di testa e mal d’orecchio. La moglie lo ha poi trovato in stato di incoscienza a letto.Continua a leggere

morto Carlo Alberto Gemignani - protagonista delle notti genovesi degli anni '80 e '90 : Il patron di molti locali e organizzatore di eventi e spettacoli è scomparso dopo una breve malattia. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per ...

“Giovanni Attore è morto”. Il giovanissimo papà di appena 27 anni se n’è andato così : Giovanni Attore non ce l’ha fatta. La sua vita si è interrotta a Forlì alla prime luci dell’alba. L’auto che guidava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato terribile e per Giovanni Attore non c’è stato nulla da fare. Originario di Cesana, era padre di famiglia.Erano da poco passate le 5 quando la Fiesta sulla quale era a bordo Giovanni Attore si è schiantata un’altra Ford, una Focus station wagon, in via Bertini, ...

Arsenal - Özil cuore d'oro : il saluto al piccolo Charlie - morto di cancro a 12 anni : Una notizia che fa male e che rattrista l'Inghilterra intera: il piccolo Charlie Middleton non ce l'ha fatta. A soli 12 anni, il giovanissimo tifoso dell'Arsenal ha perso la sua battaglia contro il ...