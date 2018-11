E-book | non solo Amazon | le alternative per l’autopubblicazione

Facebook e Sony pubblicano risultati fiscali non troppo esaltanti : Facebook ha annunciato i suoi risultati fiscali per il terzo trimestre del 2018, periodo che ha fatto registrare alti e bassi. Ecco tutti i dettagli L'articolo Facebook e Sony pubblicano risultati fiscali non troppo esaltanti proviene da TuttoAndroid.

Non solo smartphone : Samsung sta progettando anche un notebook con display AMOLED pieghevole : Il portavoce della compagnia ha inoltre sottolineato che continuerà a distribuire PC nel mondo sfruttando le partnership già attive, come quelle con Intel, Microsoft e KT. Il nuovo computer portatile ...

Quando Facebook e YouTube non funzionano - le persone leggono di più i siti di news : Lo dicono i dati di traffico di 4.000 giornali online in occasione di due recenti down di Facebook e YouTube

“Non mi siedo vicino ad una negra”/ Razzismo sul treno Milano-Trieste : la denuncia della madre su Facebook : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:57:00 GMT)

ILARIA CUCCHI - MINACCE DI MORTE E INSULTI SU FACEbook/ Ultime notizie : “Ho paura - non so cosa pensare” : ILARIA CUCCHI attacca il Generale Nistri: "sproloquio sui testimoni che parlarono su MORTE Stefano". Ultime notizie, le reazioni all'invettiva contro l'Arma: "sospesi" 3 agenti coinvolti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:11:00 GMT)

WiIlie Peyote : «Quando parliamo di migranti non basta aprire Facebook e scrivere» : di Ilaria Del Prete 'Il rap non è una cosa da ragazzini che fanno gesti con le mani': ne è convinto Willie Peyote , al secolo Guglielmo Bruno, che dietro un nome come dice lui 'cazzone' nasconde ...

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...

“Vergognatevi - non arrivo a fine mese”. Renzi criticato in diretta Facebook. Lui replica : “Mi paghi tu lo stipendio” : “Vi dovete vergognare, non arriviamo a fine mese”. Arriva una critica a Matteo Renzi (e ai politici) da parte di una persona durante la diretta Facebook del senatore del Pd. “Caro concittadino, lo stipendio me lo paghi tu” è stata la replica. “Io ero per l’abolizione del Senato, ma gli italiani non la pensavano come me”. L'articolo “Vergognatevi, non arrivo a fine mese”. Renzi criticato in ...

Pisa book Festival - autori - novità e incontri interessanti da seguire. Da non perdere l'incontro con Giulio Giorello - filosofo contemporaneo : Oltre a questi incontri, il Festival offre convegni, laboratori di scrittura, seminari per traduttori, spettacoli e uno spazio junior con laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Inoltre, ...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Facebook e la privacy - le foto circolano in rete/ Video - Giulio Golia atterrito : "Non posto più" (Le Iene) : Facebook e la privacy, le foto circolano in rete. Video, inchiesta di Matteo Viviani de Le Iene: coinvolto un Giulio Golia atterrito, "Non posto più".(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Sono 29 milioni e non 50 gli utenti coinvolti nel furto di dati su Facebook : Ed è proprio per questo che, subito dopo aver dato l'annuncio dell'intrusione, Facebook ha disabilitato quei token e costretto circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo a ripetere l'accesso al ...

Apple blocca le riparazioni non ufficiali su iMac e Macbook Pro : Se non viene utilizzato un nuovo software diagnostico per alcuni componenti le macchine vanno in blocco e possono essere riavviate solo tramite l’Apple Service Toolkit 2. La battaglia per il “diritto di riparazione” è ancora lunga

Contenuto Non Disponibile Su Facebook Cosa Vuol Dire? : Cosa significa “Contenuto non Disponibile su Facebook”? Cosa Vuol dire questo messaggio? Cerchiamo di scoprirlo e di fare chiarezza Facebook Contenuto non Disponibile Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social network per eccellenza che sempre più spesso crea problemi ai propri iscritti. Che significa […]