Ducati MIG-RR | la e-mtb da enduro per il fuoristrada ecosostenibile FOTO

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare” : Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi ...

MotoGp – Marquez primo con caduta nelle Fp3 d’Australia : Rossi migliora - faticano le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nonostante una caduta nelle Fp3 del Gp d’Australia, Rossi migliora a Phillip Island E’ andata in scena nella notte italiana la terza sessione di prove libere del Gp d’Australia: nonostante una caduta, è stato Marc Marquez il più veloce delle Fp3 sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e dal padrone di casa Miller. Riesce a migliorare rispetto ai risultati di ieri l’altro ...

MotoGp – Marquez non si monta la testa in vista di Motegi : “ecco dove dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Ducati” : Le parole di Marc Marquez alla viglia del Gp del Giappone, che potrebbe regalargli il titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione Sta per iniziare il weekend del Gp del Giappone di MotoGp, il primo appuntamento del trittico asiatico, che potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione 2018. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Honda, però, non si vuole montare la testa e, consapevole ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Momento tecnico molto difficile - dobbiamo migliorare per avvicinare Honda e Ducati” : Continuano le difficoltà delle Yamaha in una stagione assolutamente negativa dal punto di vita delle prestazioni in pista. Valentino Rossi è riuscito spesso a mascherare i limiti della moto con la sua costanza e la sua classe, approfittando degli errori in gara delle Ducati, ma alla distanza stanno emergendo i veri valori in campo della griglia. Il Dottore ha chiuso la gara di Misano in settima posizione, facendo molta fatica e non riuscendo a ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a San Marino : doppietta Ducati - Marquez e Rossi migliorano : E’ ancora Andrea Dovizioso il più veloce sul circuito di Misano: doppietta Ducati nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Seconda sessione di prove libere importante sulla pista di Misano in vista del sabato di qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino Rossi e Marc Marquez si sono dovuti impegnare dopo i risultati del mattino: i due piloti, protagonisti ieri della conferenza stampa, hanno ...