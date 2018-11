Dopo il 10 Novembre nuovi possibili scenari; dimissioni Raggi e Roma alla Meloni

Il Parlamento dello Sri Lanka si riunirà il 5 novembre - Dopo giorni di grave crisi politica : Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha annunciato che la prossima riunione del Parlamento si terrà il 5 novembre, prima di quanto comunicato in precedenza. La notizia potrebbe essere un passo avanti verso la risoluzione di una grave crisi The post Il Parlamento dello Sri Lanka si riunirà il 5 novembre, dopo giorni di grave crisi politica appeared first on Il Post.

Dopo Matera il 'Concerto per Fadiesis' approda il 4 novembre a Pordenone : Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo C.I.A.- I.M.C dell'Unesco. Nel 1993 viene invitato a partecipare, in rappresentanza per l'Italia, al 43° trofeo Mondiale ...

4 novembre - Dopo le polemiche sulla locandina - ecco gli spot della Difesa inviati alla Presidenza del Consiglio - I VIDEO : dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla locandina del ministero della Difesa in vista del 4 novembre, attaccata anche dall'ex generale Marco Bertolini , "immagini da Festa della Mamma, che disonora ...

Dopo il Black Friday - arriva in Italia il Cyber Monday (26 novembre 2018). Acquisti online scontati : come funziona : Il Cyber Monday, che può essere tradotto in Italiano come il “Lunedì Cibernetico” o il Lunedì Virtuale” è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di ...

Trump : prossimo incontro con Kim Jong-un Dopo il 6 novembre : Donald Trump ha fatto sapere che la pianificazione per il suo prossimo vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un è avanzata e che l'incontro avverrà dopo le elezioni di medio termine del 6 ...

Trump : vedrò Kim Dopo elezioni novembre : 3.53 Si svolgerà dopo le elezioni di medio termine, in calendario negli Stati Uniti a novembre, il secondo incontro tra il presidente Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One, diretto nell'Iowa per un comizio,spiegando di non poter lasciare il Paese "ora", perchè impegnato con la campagna elettorale.