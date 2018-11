Dominick Cunningham | da bullizzato a campione | «Io | come Billy Elliot»

vanityfair

(Di giovedì 1 novembre 2018)La passione per la ginnastica, l’inferno della scuola. Poi, la rivalsa., oggieuropeo di corpo libero, ricorda l’infanzia con dolore. Il bullismo e la disperazione che, adolescente, lo ha portato a un passo dal ritiro. «Mi davano dell’omosessuale, del bebè con il ciucco. Dicevano che erouna ballerina», racconta l’atleta inglese, classe 1995. «Un giorno, mia mamma mi ha portato a scuola. Mi sono nascosto ai piedi del sedili e buttato addosso una coperta. Non ci volevo andare. Avevo 9 o 10 anni, e non volevo più andare a scuola perché quei ragazzi mi insultavano per lo sport che praticavo».se la ginnastica fosse roba da femminucce, qualcosa che nessun uomo degno di tale appellativo si sognerebbe mai di ...