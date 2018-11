Dl Genova | via libera della Camera

Scontro alla Camera sul decreto GenovaLa maggioranza al Pd : "Basta ostruzionismo"I dem : "Via il condono di Ischia e votiamo" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo Scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Dl Genova bloccato alla Camera : è scontro tra M5s e Pd | "Stop ostruzionismo" | "Via il condono di Ischia" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Ostruzionismo Pd sul decreto Genova : "Via il condono su Ischia e non faremo opposizione" : L'Ostruzionismo targato Pd prosegue su ogni emendamento se resterà il condono ad Ischia. L'Aula si prepara alla seduta notturna, forse a lavorare anche nei giorni di festa per approvare il decreto legge su Genova, dove è crollato il ponte Morandi, e sulle zone terremotate tra cui appunto Ischia. Per tantissime ore si discute la norma sullo sversamento di fanghi contenenti idrocarburi, a cui il Pd si oppone e gli M5s l'hanno invece ...

Dl Genova - stallo alla Camera : l’ok slitta ancora. M5s : “Ostruzionismo ipocrita del Pd”. Dem : ‘Via condono per Ischia e voto’ : Accuse, smentite, letture contrapposte delle norme e una buona parte di 90 emendamenti ancora da votare, nonché le dichiarazioni di voto da fare prima del via libera finale. Che a questo punto potrebbe arrivare anche giovedì, perché il decreto Emergenze che contiene le norme per aiutare Genova in seguito al crollo del ponte Morandi è impantanato alla Camera. Un altro slittamento dopo il mancato approdo in Aula della scorsa settimana che aveva ...

Decreto Genova - Pd contro M5S : 'Via il condono su Ischia e lo votiamo subito' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Pd vs M5s : “Ostruzionismo? Via condono a Ischia - nel collegio di Di Maio - e si approva subito”. “Falsità” : Bagarre in Aula nel corso del voto sul decreto Genova. I tempi si sono allungati rispetto alle previsioni, con il M5s che ha attaccato il Pd di voler fare ostruzionismo. “Non siamo contro il decreto, ma contro lo scandalo di un condono edilizio a Ischia, nel collegio del ministro Di Maio“, ha replicato Ettore Rosato, invitando la maggioranza a eliminare il provvedimento. In caso di emendamento sospensivo sulle norme di Ischia, ...

Dl Genova - arriva il via libera sui conti : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

Il Decreto Genova è ancora bloccato L’esame è rinviato e l’opposizione insorge : Alla Camera slitta il voto dei 350 emendamenti: manca il via libera della commissione Bilancio. Verifica rinviata per due volte