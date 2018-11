lapresse

: Dl Genova, la votazione finale alla Camera - LaPresse_news : Dl Genova, la votazione finale alla Camera - carpediemfr : @LaVolage @AnnaAscani @FuffaForte @Legambiente qui di seguito tutto l'articolo 25 del decreto per Genova. Le confor… - Vasto5Stelle : Diretta dalla camera dei Deputati: votazione Decreto Genova -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Approvatocon 284 voti favorevoli, il Decretoapproda in Senato per la rilettura. I no sono stati 67, quelli di Pd e Leu; 41 gli astenuti , Fi,