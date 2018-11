Dl di Genova | la Camera approva il testo | ora va al Senato

Scontro alla Camera sul decreto GenovaLa maggioranza al Pd : "Basta ostruzionismo"I dem : "Via il condono di Ischia e votiamo" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo Scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Dl Genova bloccato alla Camera : è scontro tra M5s e Pd | "Stop ostruzionismo" | "Via il condono di Ischia" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Dl Genova - scontro a Camera tra Pd-M5S : Il governatore Toti parla di "polemica politica insensata". Il governo stralci il condono a Ischia che è "scandaloso" e il Pd smetterà di fare oppsizione in Aula,dice Delrio.

Dl Genova - stallo alla Camera : l’ok slitta ancora. M5s : “Ostruzionismo ipocrita del Pd”. Dem : ‘Via condono per Ischia e voto’ : Accuse, smentite, letture contrapposte delle norme e una buona parte di 90 emendamenti ancora da votare, nonché le dichiarazioni di voto da fare prima del via libera finale. Che a questo punto potrebbe arrivare anche giovedì, perché il decreto Emergenze che contiene le norme per aiutare Genova in seguito al crollo del ponte Morandi è impantanato alla Camera. Un altro slittamento dopo il mancato approdo in Aula della scorsa settimana che aveva ...

Decreto Genova - rallenta il voto alla Camera : seduta notturna. Scontro in Aula sul condono per Ischia : Da una parte l’ostruzionismo del Pd e dall’altra l’inserimento di nuovi emendamenti: seduta notturna alla Camera per arrivare alla fine della discussione sulle modifiche al Decreto Genova. Il voto finale è previsto per mercoledì 31 ottobre entro le 15. L’allungamento dei tempi ha portato anche all’annullamento dell’assemblea congiunta dei parlamentari M5s che è stata fatta slittare al termine delle votazioni. ...

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Dl Genova - arriva l’ok dalla commissione Ripresa la discussione alla Camera : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla Ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

PONTE MORANDI - DECRETO Genova DOMANI ALLA CAMERA/ Ultime notizie - Cozzi : “Nuovi avvisi di garanzia? Vedremo” : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: verso il rush finale. L'esame del testo verso la CAMERA, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:09:00 GMT)

Decreto Genova alla Camera. Cantone : «C’è il rischio di infiltrazioni mafiose» : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti è il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone. Alle 9.30 è arrivato anche il commissario Toti