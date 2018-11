Djokovic | ' Se torno il numero uno il merito è di Fiorello'

DIRETTA/ Us Open 2018 Del Potro Djokovic (risultato finale 0-3) : Nole è campione - anno magico e grande ritorno : DIRETTA Us Open 2018, Del Potro Djokovic (risultato finale 0-3): la finale sull'Arthur Ashe consegna al serbo la vittoria numero 14 in un torneo Slam, e il titolo numero 71 in carriera(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:50:00 GMT)