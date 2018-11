Djokovic ai quarti di finale a Parigi

Parigi Bercy : Djokovic e Cilic ai quarti : Djokovic, fresco numero 1 del Mondo, ha approfittato del ritiro del bosniaco Damir Dzumhur sul punteggio di 6-1, 2-1. Il croato Cilic, invece, ha battuto in due set il bulgaro Grigor Dimitrov per 7-6,...

ATP Parigi Bercy – Dzumhur si ritira per infortunio : Djokovic ai quarti senza sudare : Damir Dzumhur si ritira a causa di un problema fisico dopo quasi un’ora di gioco: Djokovic avanza ai quarti di finale di Parigi Bercy Appena 55 minuti di gioco, dal sapore quasi di allenamento per Novak Djokovic sul cemento di Parigi Bercy. Il tennista serbo, attualmente numero 2 del mondo, avanza senza nemmeno sudare ai quarti di finale del torneo francese, sfruttando il ritiro di Damir Dzumhur. Il tennista bielorusso ha accusato un ...

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

US Open - quarti : Cilic - c'è Nishikori. Notte con Djokovic-Millman : Ma adesso questo quarto di finale vale tantissimo sotto il profilo dell'autostima per Kei che, da numero 19 al mondo, è all'appuntamento cruciale per mettere il timbro alla sua rincorsa. Cilic arriva ...

US Open – Tutto facile per Djokovic contro Sousa - Nole asfalta il portoghese e vola ai quarti : Il tennista serbo non lascia scampo al portoghese Sousa, stendendolo in tre set dopo poco più di due ore di gioco Obiettivo quarti di finale centrato per Novak Djokovic, che centra per l’undicesima volta l’accesso a questa fase della competizione negli US Open. Il serbo non lascia scampo al portoghese Sousa, asfaltandolo al termine di tre set a senso unico. Due ore e due minuti la durata di un match mai in discussione, che si ...

