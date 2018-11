Distrutti i boschi della Val Visdende | un drone mostra la tragedia

Pisa - incendio sul Monte Serra : Distrutti 10mila ulivi - 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco : Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che spinto dal vento ha già distrutto oltre mille ettari di bosco. Ai costi per gli interventi di emergenza per spegnere le fiamme da terra e con i mezzi aerei e per la necessaria evacuazione si aggiungono quelli per la ...