calcioefinanza

: No, non c’era nessun piano per la spending review. No, la legge #Fornero non era un esproprio di diritti. No, per o… - Linkiesta : No, non c’era nessun piano per la spending review. No, la legge #Fornero non era un esproprio di diritti. No, per o… - FinancialSs : Diritti tv, cambia la ripartizione in Serie A: più soldi a chi fa giocare i giovani - mitsouko1 : proibizioni,segregaz tra i sessi in Iran,prigionieri,manifestaz represse nel sangue,Ayatollah,censura,stati islamic… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nuova rivoluzione in vista per la Legge Melandri e di conseguenza per ladeitv inA. L'articolotv,lainA: piùa chi fa