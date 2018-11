Dipendenti di Google nel mondo protestano contro le molestie sessuali "coperte" dall'azienda : I Dipendenti di Google, non solo le donne, in varie città del mondo sono scesi in piazza per protestare contro i casi di molestia sessuale all'interno dell'azienda, denunciati in un recente servizio del New York Times, e che sarebbero stati, secondo l'accusa, in vario modo 'coperti' dalla multinazionale del web.Alla 'marcia delle donne' hanno preso parte centinaia di Dipendenti a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino e Zurigo, fra gli altri ...