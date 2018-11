Dietrofront M5s anche sul Muos? Trenta difende l' opera Ma il consigliere Trizzino

Genova - Aspi potrà demolire il ponte. M5s : ‘Nessun Dietrofront - non ricostruirà’ Ma Bucci : ‘Torna in campo per tante cose’ : L’emendamento al decreto Genova che consente ad Autostrade per l’Italia potrà realizzare le “opere propedeutiche” alla ricostruzione del Ponte Morandi accende una nuova polemica nella maggioranza. La proposta di modifica 1.100 al comma 7 dell’articolo 1 presentato dai relatori, il leghista Alessandro Di Muro e il pentastellato Gianluca Rospi, approvato ieri all’ultimo momento nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, abolisce il ...

Precari - Rampelli Vs Lega M5S : “Dietrofront riapertura Gae? Errore inaccettabile” : Questa volta interviene, a proposito della vicenda sull’annunciata bocciatura dell’emendamento salva Precari, il vice Presidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. Quell’emendamento – sostiene Rampelli – avrebbe ‘riabilitato’ tutti i Precari, con particolare riferimento ai Diplomati magistrali. Critico nei confronti dell’attuale Governo, Rampelli pone l’accento sul netto cambio di direzione (incomprensibile ...

Vaccini - nuovo emendamento : proroga autocertificazione/ Ultime notizie - Dietrofront Governo Lega-M5s : Vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Vaccini - Dietrofront Lega-M5S : pronto l'emendamento per mantenerne l'obbligo : Si attende solo il parere dei relatori delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, poi l'emendamento che conferma l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica potrebbe avere il via libera. La maggioranza Lega-M5S, infatti, sta valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari, tutti con lo scopo di abrogare dal decreto Milleproroghe il comma che rende non ...