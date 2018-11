huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Diego Tardelli si tocca il viso durante l'inno. La federazione cinese lo squalifica per una giornata - ciaopigi : RT @HuffPostItalia: Diego Tardelli si tocca il viso durante l'inno. La federazione cinese lo squalifica per una giornata - alinatede : RT @HuffPostItalia: Diego Tardelli si tocca il viso durante l'inno. La federazione cinese lo squalifica per una giornata - HuffPostItalia : Diego Tardelli si tocca il viso durante l'inno. La federazione cinese lo squalifica per una giornata -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Si èto ill'e per questo è statoto. Vittima è il centrocampista brasiliano, dello Shandong Luneng.Il regime comunista ha approvato una legge l'anno scorso per punire severamente le persone che non rispettano l', enon è la prima figura di spicco a essere punita. Il 33ennestava guardando in basso e si sfregava ilcon la mano destra mentre l'risuonava prima della partita contro contro lo Shanghai SIPG di domenica. "I modi dinon erano solenni mentre l'nazionale veniva suonato e cantato, causando un impatto sociale negativo", si legge nel comunicato della CFA.