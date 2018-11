Diciotti | Salvini apre la busta della procura in diretta Facebook | “Hanno chiesto

Caso Nave Diciotti - procura chiede archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha chiesto formalmente l'archiviazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini in relazione al mancato sbarco dei migranti soccorsi nel Mediterraneo lo scorso agosto dalla Nave della Guardia Costiera Diciotti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro dell'Interno e leader leghista.Continua a leggere

Caso Diciotti - la procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha chiesto «l’archiviazione delle accuse contro di me». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook, aprendo la busta gialla proveniente dalla procura di Catania sul Caso della nave Diciotti. ...

Diciotti - Salvini : 'Per Tribunale abbiamo difeso i confini' : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati, ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda ...

Diciotti : Salvini - nessun reato : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, ...

