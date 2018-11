Diciotti | Salvini apre in diretta Facebook la lettera che gli annuncia la richiesta

Perché la procura di Catania ha chiesto di archiviare le accuse a Salvini sulla Diciotti : 'Una scelta politica non sindacabile dal giudice penale'. Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha motivato la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti per il ministro dell'Interno, ...

Caso Diciotti : chiesta l’archiviazione per Matteo Salvini : Lo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLa Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione di Matteo Salvini nell’ambito del Caso Diciotti. Ad annunciarlo, con una diretta Facebook, culminata nell’apertura della lettera inviatagli dal ...

Diciotti - procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...

