Diciotti | chiesta l' archiviazione Successo del ministro Salvini

Salvini - chiesta archiviazione per caso Diciotti : Salvini esulta in diretta Facebook mentre apre la busta arrivatagli dalla Procura di Catania che ha formulato la richiesta di archiviazione nei suoi confronti per la vicenda della Diciotti . 'Quanto ...

Inchiesta Diciotti - Salvini attacca i giudici : "Chiudetela qui e lasciatemi lavorare" : Non si ferma l'Inchiesta contro Matteo Salvini. Nel mar Mediterraneo non ci sono pià Ong pronte a recuperare immigrati al largo della Libia, ma l' affondo dei giudici nei confronti del ministro dell'...

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

Diciotti - non si trovano gli ordini scritti : si sgretola inchiesta su Salvini : L'indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l'indagine e l'inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell'acqua per il pm Patronaggio. Come riporta il Messaggero all'appello tra le carte mancherebbero proprio gli ordini scritti che sarebbero arrivati ...

Inchiesta Diciotti - 42 migranti pronti a costituirsi parte civile - : I rappresentanti dell'associazione Baobab Experience fanno sapere che diverse persone sbarcate dalla nave della Guardia costiera hanno presentato delega ai legali per valutare una denuncia civile. Al ...

Inchiesta Diciotti : minacce al procuratore di Agrigento : Una lettera con proiettile è stata recapitata al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Zecca sei nel mirino...", è l’avvertimento nei confronti di colui il quale ha aperto un’Inchiesta su Matteo Salvini per “sequestro di persona” nei confronti dei migranti presenti a bordo della nave Diciotti. Sulla busta della missiva c’è anche il simbolo di "Gladio", l'organizzazione paramilitare clandestina vicina ad ambienti di ultradestra. ...

