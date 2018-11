Diciotti | chiesta l' archiviazione di Salvini

Salvini verso archiviazione per il caso Diciotti : la richiesta dei pm di Catania : La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta ...

Diciotti.Salvini - chiesta archivazione : 11.21 La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta facebook.

Inchiesta Diciotti - Salvini attacca i giudici : "Chiudetela qui e lasciatemi lavorare" : Non si ferma l'Inchiesta contro Matteo Salvini. Nel mar Mediterraneo non ci sono pià Ong pronte a recuperare immigrati al largo della Libia, ma l' affondo dei giudici nei confronti del ministro dell'...

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

Diciotti - non si trovano gli ordini scritti : si sgretola inchiesta su Salvini : L'indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l'indagine e l'inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell'acqua per il pm Patronaggio. Come riporta il Messaggero all'appello tra le carte mancherebbero proprio gli ordini scritti che sarebbero arrivati ...

Inchiesta Diciotti - 42 migranti pronti a costituirsi parte civile - : I rappresentanti dell'associazione Baobab Experience fanno sapere che diverse persone sbarcate dalla nave della Guardia costiera hanno presentato delega ai legali per valutare una denuncia civile. Al ...

Inchiesta Diciotti : minacce al procuratore di Agrigento : Una lettera con proiettile è stata recapitata al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Zecca sei nel mirino...", è l’avvertimento nei confronti di colui il quale ha aperto un’Inchiesta su Matteo Salvini per “sequestro di persona” nei confronti dei migranti presenti a bordo della nave Diciotti. Sulla busta della missiva c’è anche il simbolo di "Gladio", l'organizzazione paramilitare clandestina vicina ad ambienti di ultradestra. ...

Inchiesta Diciotti - lettera con proiettile al procuratore di Agrigento : 'Zecca sei nel mirino' : "Zecca sei nel mirino...". E' una delle frasi della lettera con minacce di morte consegnata al procuratore capo di Agrigento , Luigi Patronaggio. Nel plico c'era anche un proiettile . Nella missiva, ...