Derby di Coppa Marche | Tolentino sul velluto col Montefano

Risultati Coppa Italia Serie C : al Trapani il Derby siciliano - colpo esterno Potenza : Si sono appena conclusi i primi due match di Coppa Italia in programma per oggi. Nel derby siciliano fra Trapani e Siracusa, i granata si impongono per 3-1. A Dambros e Mulé, rispondono immediatamente gli ospiti con Diop; D’Angelo, nel secondo tempo, chiude i conti. colpo esterno del Potenza, che batte la Juve Stabia a Castellammare: Leveque al 7′ e Panico nella ripresa indirizzano la gara; vano il centro di Mastalli a quattro ...

Rugby – ValoRugby vince il Derby lombardo-emiliano di Coppa Italia contro il Viadana : Il ValoRugby trionfa nel derby lombardo-emiliano di Coppa Italia superando per 19-7 il Rugby Viadana: i ‘Diavoli’ al comando del Girone 2 Il ValoRugby Emilia si aggiudica il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia, confermando il proprio brillante avvio di stagione a spese del Rugby Viadana, superato per 19-7 al “Crocetta Canalina”. I Diavoli di Roberto Manghi si portano così al comando del Girone 2 dopo i primi centosessanta ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C / Diretta gol live score 1^ turno : spicca il Derby di Siracusa : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. Martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Il Siracusa dopo gli orrori di Trapani prepara il Derby di Coppa con la Leonzio : Sosta forzata per il Siracusa che sabato non scenderà in campo, in quanto la Lega ha sospeso gli incontri con la Viterbese, avversario previsto in calendario. Ma gli azzurri non sono in vacanza, ma ...

Amen SBA - quarti di finale di Coppa al PalaEstra. Derby di fuoco con Meloria Livorno : Primo weekend molto intenso per le squadre della Scuola Basket Arezzo , a cominciare da sabato 29 alle ore 19 con la presentazione ufficiale delle formazioni amaranto presso il Palasport Estra , con ...