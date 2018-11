Deputato della Rada | in Ucraina intere città posso gelare

Scarpa sul tavolo contro Moscovici : euroDeputato della Lega come Kruscev (VIDEO) : È divenuto virale in pochi minuti il breve video guarda qui sotto postato sul suo profilo Twitter dall’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca. Alla notizia della prossima bocciatura della manovra economica italiana, data a Strasburgo durante una conferenza stampa dai vertici della Commissione europea, alla presenza anche del commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici [VIDEO], il politico leghista non ci ha visto più, si è tolto una ...

Manovra - euroDeputato della Lega si toglie le scarpe e pesta la lettera di Moscovici : Protesta plateale dell'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca a Strasburgo. Al termine della conferenza stampa con cui il vice-premier della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, ...

La “performance” dell’euroDeputato della Lega : calpesta con la scarpa le carte di Moscovici. E il commissario reagisce così : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, insieme al colLega Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue. ha appena dato notizia, al Parlamento europeo di Strasburgo, della bocciatura della manovra italiana targata M5s-Lega. L’eurodeputato del Carroccio, Angelo Ciocca, si avvicina al tavolo dei relatori e, con la scarpa in mano, afferrati i documenti di Moscovici, li calpesta ripetutamente sotto gli ...

Angelo Ciocca - euroDeputato della Lega - calpesta le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli del commissario Ue : Siparietto sovranista al termine della conferenza stampa del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, dove è stato spiegato perché la Commissione Ue ha bocciato la manovra economica del governo italiano.L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha infatti calpestato le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli dello stesso commissario. Poi ha porto la sua mano al commissario che non ha ricambia il gesto, lo ha ...

Edoardo Ziello : 'Io - Deputato della Lega a 26 anni : così Salvini ha conquistato l'Italia e la mia Toscana' : Con la flat tax e il superamento della legge Fornero riusciremo ad aumentare le assunzioni, consentendo a migliaia di lavoratori anziani di uscire dal mondo del lavoro e di farci entrare le migliaia ...

Il Deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura : Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Ermini ha ricevuto 13 voti provenienti delle correnti di magistrati di centro e di destra, The post Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura appeared first on Il Post.

Deputato danese : la NATO è nella fase critica della sua esistenza - : La NATO rischia di trasformarsi nella sua propria ombra, se non riconsidera i suoi obiettivi e l'Europa non stanzierà fondi sufficienti per la sua difesa. Lo ha dichiarato il Deputato danese Mads ...

Salvini - un Deputato della Lega ai giudici : 'Se lo toccate veniamo a prendervi sotto casa' : Nella giornata di ieri, un parlamentare della Lega, Giuseppe Bellachioma, ha condiviso un post di Salvini sulla sua bacheca Facebook aggiungendo però del suo: "Messaggio della Lega Abruzzo: se toccate il capitano veniamo a prendervi sotto casa, occhio". Testo indirizzato ai magistrati che stanno indagando contro ignoti sull'episodio della nave Diciotti. Il messaggio è stato giudicato dai magistrati come intimidatorio. Parlamentare della Lega ...