Denuncia il fidanzato per stalking ma nessuno l' aiuta | uccisa a 21 anni Lui è figlio di

Il fidanzato violenta la figlia di 10 anni - lei non lo Denuncia. La vittima resta incinta : Una donna di 33 anni dello Stato Usa dell'Indiana ha ammesso di aver coperto il fidanzato 34enne che in più occasioni ha molestato la figlioletta. La bambina a dieci anni, in seguito alle ripetute violenze, è rimasta incinta.Continua a leggere