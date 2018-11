Decreto Genova | la Camera approva il testo Ora passa al Senato

Decreto Genova - ok della Camera nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere

Camera - ok al Decreto Genova : proteste di Pd e Forza Italia | M5s : ostruzionismo : Pomo della discordia è stato soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia nel terremoto del 2017: "E' il collegio di Di Maio" attacca Orfini. "ostruzionismo sulla ricostruzione" ribatte la maggioranza. Forza Italia contesta Toninelli

La Camera ha approvato il Decreto Genova : La Camera ha approvato il cosiddetto “decreto Genova” con 284 voti a favore da Lega, M5S e Fratelli d’Italia, 67 contrari da Pd e Leu, e 41 astenuti da Forza Italia. Il decreto contiene provvedimenti e interventi che hanno a The post La Camera ha approvato il decreto Genova appeared first on Il Post.

Ok notturno al Decreto Genova - scontro Pd-M5S sul condono a Ischia : Il voto finale in notturna alla Camera sul decreto Genova sigilla ben due sedute fiume e uno scontro frontale tra Pd e Movimento 5 stelle sul condono edilizio a Ischia. Ma non è l’unico motivo di tensione: anche le norme relative alla gestione dei fanghi di depurazione sono al centro della protesta delle opposizioni, che in Aula sono intervenute a ...

Cosa c'è scritto nel Decreto Genova : Dalla ricostruzione del ponte Morandi di Genova alle misure a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia e di Ischia. Sono i punti centrali del decreto Genova, approvato dalla Camera dopo un iter travagliato in Aula e ben due sedute notturne e fortemente criticato dalle opposizioni, Pd in testa, per le norme sul condono edilizio nell'isola campana. Il provvedimento, innanzitutto, delinea la figura del commissario ...

Decreto Genova - la Camera approva il testo con 284 voti a favore dopo le proteste di Pd e Fi : Ora il testo passa al vaglio del Senato. E' stata una giornata molto intensa a Montecitorio per l'esame del testo del Decreto "Urgenze". Dagli strali lanciati da Forza Italia e Pd al ministro delle ...

Decreto Genova - rissa tra deputati FdI e Pd : Guido Crosetto prende i suoi e li riporta a posto : Altissima tensione alla Camera dove si è arenato il testo sul Decreto Urgenze, che contiene anche i fondi per Genova. Secondo quanto riporta Tgcom24, i commessi sono riusciti a intervenire quando ...

Decreto Genova - ostruzionismo Pd contro condono a Ischia : Toninelli attacca l’opposizione : Scontro alla Camera sul Decreto Genova: il Pd si oppone al condono a Ischia rallentando i lavori, sotto accusa Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, quest'ultimo per la sua assenza in Aula. Il ministro delle Infrastrutture attacca Pd e Fi, poi ritratta affermando che si rivolgeva solo al Partito Democratico.Continua a leggere

La Var del Tgla7 : l'articolo sulle case da sanare a Ischia - Inserito nel Decreto per Genova - è un condono oppure no? : E' previsto davvero il condono edilizio per le case dei tre comuni dell'isola colpiti dal terremoto del 2017, Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno? O si sanano situazioni previste da condoni ...

Ostruzionismo Pd sul Decreto Genova : "Via il condono su Ischia e non faremo opposizione" : L'Ostruzionismo targato Pd prosegue su ogni emendamento se resterà il condono ad Ischia. L'Aula si prepara alla seduta notturna, forse a lavorare anche nei giorni di festa per approvare il decreto legge su Genova, dove è crollato il ponte Morandi, e sulle zone terremotate tra cui appunto Ischia. Per tantissime ore si discute la norma sullo sversamento di fanghi contenenti idrocarburi, a cui il Pd si oppone e gli M5s l'hanno invece ...

Decreto Genova - Pd contro M5S : 'Via il condono su Ischia e lo votiamo subito' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse