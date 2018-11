Decreto Genova | la Camera approva il testo con 284 voti a favore dopo le proteste di Pd e

Scontro alla Camera sul Decreto GenovaLa maggioranza al Pd : "Basta ostruzionismo"I dem : "Via il condono di Ischia e votiamo" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo Scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Decreto Genova - rissa tra deputati FdI e Pd : Guido Crosetto prende i suoi e li riporta a posto : Altissima tensione alla Camera dove si è arenato il testo sul Decreto Urgenze, che contiene anche i fondi per Genova. Secondo quanto riporta Tgcom24, i commessi sono riusciti a intervenire quando ...

Decreto Genova - ostruzionismo Pd contro condono a Ischia : Toninelli attacca l’opposizione : Scontro alla Camera sul Decreto Genova: il Pd si oppone al condono a Ischia rallentando i lavori, sotto accusa Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, quest'ultimo per la sua assenza in Aula. Il ministro delle Infrastrutture attacca Pd e Fi, poi ritratta affermando che si rivolgeva solo al Partito Democratico.Continua a leggere

La Var del Tgla7 : l'articolo sulle case da sanare a Ischia - Inserito nel Decreto per Genova - è un condono oppure no? : E' previsto davvero il condono edilizio per le case dei tre comuni dell'isola colpiti dal terremoto del 2017, Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno? O si sanano situazioni previste da condoni ...

Ostruzionismo Pd sul Decreto Genova : "Via il condono su Ischia e non faremo opposizione" : L'Ostruzionismo targato Pd prosegue su ogni emendamento se resterà il condono ad Ischia. L'Aula si prepara alla seduta notturna, forse a lavorare anche nei giorni di festa per approvare il decreto legge su Genova, dove è crollato il ponte Morandi, e sulle zone terremotate tra cui appunto Ischia. Per tantissime ore si discute la norma sullo sversamento di fanghi contenenti idrocarburi, a cui il Pd si oppone e gli M5s l'hanno invece ...

Decreto Genova - Pd contro M5S : 'Via il condono su Ischia e lo votiamo subito' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Pd vs M5s e governo : “Condoni e fanghi nascosti nel Decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Decreto Genova - rallenta il voto alla Camera : seduta notturna. Scontro in Aula sul condono per Ischia : Da una parte l’ostruzionismo del Pd e dall’altra l’inserimento di nuovi emendamenti: seduta notturna alla Camera per arrivare alla fine della discussione sulle modifiche al Decreto Genova. Il voto finale è previsto per mercoledì 31 ottobre entro le 15. L’allungamento dei tempi ha portato anche all’annullamento dell’assemblea congiunta dei parlamentari M5s che è stata fatta slittare al termine delle votazioni. ...

Decreto Genova - l’articolo sui fanghi in agricoltura è una vergogna nazionale. Va tolto con le scuse : L’articolo 41 del Decreto Genova – peggiorato dall’emendamento ampliativo presentato dalla maggioranza – vuole consentire di smaltire in agricoltura fanghi pesantemente contaminati da idrocarburi, diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, cromo e arsenico. E non solo non ha niente a che vedere con l’emergenza Genova ma soprattutto consente al partito degli inquinatori, spalleggiato dai suoi soliti ...

Decreto Genova - il condono edilizio per Ischia c’è e va stralciato. Basta col feticcio degli ‘abusi necessari’ : Italia Nostra ha lanciato una petizione online, indirizzata a Roberto Fico e Giuseppe Conte, per chiedere che le norme relative alla ricostruzione post-terremoto di Ischia vengano stralciate dal “Decreto Genova” perché sono null’altro che un condono edilizio mascherato, che presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Il Decreto è attualmente in discussione alla Camera e verrà votato mercoledì prossimo, per poi passare al Senato. ...

Decreto Genova - Pd attacca il governo : “Penosi - il weekend è più importante dei cittadini” : Il voto alla Camera per il Decreto Genova è previsto per mercoledì. Dalle opposizioni, in particolare dal Pd, arrivano critiche per le coperture, che non sarebbero state chiarite dal governo, per la sospensione dei lavori nel weekend, e per la norma sul condono delle case a Ischia, che è stata inserita nel provvedimento.Continua a leggere

Dl Genova - Bucci : è necessario convertire il Decreto in legge : Verona, 26 ott., askanews, - 'Nel decreto Genova, per quello che ne so io, gli emendamenti sono stati fatti, hanno inglobato tutte le richieste che abbiamo fatto noi, io ho partecipato alla stesura di ...

Decreto Genova - mercoledì il voto finale | : Stabilito un nuovo calendario dei lavori. L’esame degli emendamenti rinviato per tre volte. Via libera sui conti. Ma l’opposizione insorge.

Decreto Genova a passo di gambero : il voto slitta alla prossima settimana. Ancora dubbi sulle coperture : Una giornata da gambero alla Camera tra sospensioni, ritardi e rinvii per mancanza di chiarezza sui soldi che servono a dare ossigeno alla Genova che verrà. Arriva così, dopo una serie di stop and go, l'ok della commissione Bilancio, ma con riserve che nel pomeriggio scaldano il dibattito alla Camera per il voto degli emendamenti, in tutto circa 300 firmati Pd, Forza Italia e LeU.Il secondo giorno del Decreto Genova in Aula ...