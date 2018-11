Decreto dignità | nuovi contratti a termine al via da oggi | ecco le regole

Grande gelo al Mise per gli effetti del Decreto dignità : Roma. A vedere quei numeri, raccontano, Luigi Di Maio ha allargato le braccia. Gli hanno mostrato i dati sulle assunzioni a termine registrate a settembre, e a quel punto il ministro dello Sviluppo si è irrigidito: sui fogli offertigli, ancora provvisori, si certificava un calo di oltre il 20 per ce

Decreto dignità - nuove regole sui contratti a termine : al via dal 1° novembre : Dal 1° novembre prossimo assunzioni proroghe e rinnovi di contratti a termine saranno soggetti alle nuove disposizioni del Decreto dignità, dal limite massimo di durata pari a 24 mesi fino alla reintroduzione delle causali. Circostanza che pone aziende e professionisti a dover valutare attentamente sia i rapporti in essere che quelli in previsione di essere avviati. Vediamo nel dettaglio come comportarsi. Tutte le novità sul Decreto ...

L'Articolo 8 della manovra d'estate 2011 può rivelarsi uno strumento utile, anche per derogare al DECRETO DIGNITÀ. ANTONIO BONARDO e GIUSEPPE SABELLA spiegano perché

Il Decreto dignità ha aumentato la precarietà e l'introduzione della flat tax potrebbe dare ulteriormente una spinta negativa alle tutele dei lavoratori. DANIEL ZANDA

Regione Abruzzo - 55 dipendenti non confermati. Il dirigente : “Colpa del Decreto dignità”. Giuslavorista : “È falso” : A 55 lavoratori della Tua (società regionale abruzzese dei trasporti) non è stato rinnovato il contratto e il suo presidente ha dato la colpa al Decreto Dignità. Fa discutere la defenestrazione di massa di un blocco di carrozzieri, meccanici e manovratori assunti a somministrazione 16 mesi fa. Il loro contratto è scaduto il 30 settembre e l’azienda non li ha confermati, nonostante quei ruoli e interi e delicati reparti (come gli spazi di manovra ...

Decreto dignità : quanti contratti a termine possono attivare le aziende? : Le modifiche introdotte dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in L. 96/2018) hanno stravolto il mondo dei contratti a tempo determinato e in somministrazione così come era stato disegnato dal Jobs Act (Dlgs. n. 81/2015). Una norma in particolare merita la dovuta attenzione, perché fissa un tetto legale al numero complessivo di soggetti a tempo determinato e somministrati contemporaneamente presenti in azienda. Tetto al numero di tempi ...

Decreto dignità - i dubbi delle imprese : Il direttore di Confindustria Toscana Nord: Le domande più ricorrenti rivolte ai nostri uffici riguardano i vincoli per le assunzioni a termine e il lavoro in somministrazione. Molte imprese temono di ...

Buone notizie per il lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del Decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per

Decreto dignità - Serracchiani contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

Decreto dignità - Di Maio : “Nessun dato testimonia perdite di lavoro. Sgravi fiscali per assunzioni under 35” : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto Dignità: “Non c’è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al Decreto Dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il Decreto Dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli ...

Boom di lavoratori autonomi finti : le conseguenze del Decreto Dignità : Lo scopo dichiarato del Decreto Dignità è la limitazione del ricorso alla contrattazione a tempo, in particolare l'utilizzo dei contratti a termine e in somministrazione, che d'ora in poi potranno ...

Decreto dignità + Flat tax = Boom di finte partite Iva. L'allarme dei direttori del personale : Il combinato disposto di Flat tax per le partite Iva e Decreto Dignità rischia di produrre un effetto imprevisto: rendere il lavoro ancora più precario compensandolo, forse e solo in parte, da un lieve incremento salariale. Come? Producendo un Boom di "finti" lavoratori autonomi. È L'allarme lanciato dall'Associazione italiana dei direttori del personale, le figure manageriali che all'interno delle aziende svolgono, tra le ...

La critica al Decreto dignità : “Produrrà un esercito di finti lavoratori autonomi” : Un'analisi dell'Associazione dei direttori del personale ha evidenziato alcune conseguenze della riforma voluta da Di Maio...

Decreto dignità - Romano : “Questi del M5s sono cavallette”. Cremaschi : “Sei più a destra di questo governo” : “Decreto dignità? Ci sono tante storie drammatiche di persone che hanno perso il lavoro. E il 30 settembre noi del Pd porteremo in piazza, a Roma, queste storie, per dimostrare cosa sta producendo questo governo e questo Decreto, che dovremmo smettere di chiamare ‘di dignità’. Dovremmo chiamarlo ‘Decreto di disoccupazione’”. Così, a L’Aria che tira (La7), il deputato Pd, Andrea Romano, stronca il Decreto di dignità, tra i mormorii di dissenso ...