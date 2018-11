Da Huawei P20 a Honor Play | il 10 novembre EMUI 9 0 arriverà in molti dispositivi Huawei

Huawei Mate 20 Pro da record. Superati del 40% i pre-ordini di P20 Pro in Europa : Sono trascorse appena due settimane da quando Huawei ha aperto il sipario sulla nuova linea di dispositivi Mate 20. Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia che raccoglie il meglio disponibile nel settore mobile per offrire agli utenti una esperienza di qualità sotto ogni punto di vista. Negli ultimi anni Huawei è riuscita a crescere in maniera importante anche in Europa, riuscendo a registrare vari record, soprattutto con la ...

Da brividi il nuovo volantino Mediaworld? Prezzo a rate Huawei Mate 20 Lite - P20 Lite e iPhone XS : Il nuovo volantino Mediaworld è pronto ad entrare in vigore tra pochissimo, in occasione di domani 31 ottobre per la festa di Halloween. Il Prezzo a rate del Huawei Mate 20 Lite e dell'iPhone XS, come quello "per intero" del Huawei P20 Lite saranno protagonisti di questo approfondimento sulle promozioni della catena di elettronica, sia online che in negozio. Tutte le offerte del volantino Mediaworld valido da domani saranno attive fino al ...

Saldi di fine ottobre per Huawei P20 : panoramica sui prezzi più bassi : L’arrivo sulla scena di nuovi smartphone Huawei sta creando i presupposti per imbattersi in interessanti proposte per altri device concepiti e commercializzati dal produttore cinese nel corso del 2018, come nel caso dei vari Huawei P20 e Huawei P20 Lite. Ecco perché riteniamo interessante oggi 28 ottobre soffermarci sulle migliori promozioni disponibili sul web per gli utenti che stanno pensando di portarsi a casa questi due smartphone. ...

Huawei P20 Pro perchè lo schermo si accende quando alzo il telefono : Lo schermo del telefono Huawei si accende quando lo prendi dal tavolo ? Come disattivare l'accensione automatica del display quando lo si alza dal tavolo

Inaspettata la nuova patch per Huawei P20 Lite : prime informazioni sull’aggiornamento B162 : La situazione relativa al cosiddetto Huawei P20 Lite si sta sbloccando una volta per tutte, in merito allo sviluppo software di uno smartphone divenuto sempre più popolare in Italia negli ultimi mesi. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa su queste pagine con un articolo apposito, infatti, da alcune ore a questa parte ci si può concentrare già sulla patch di ottobre. Un duplice pacchetto software che in qualche ...

Huawei P20 Pro scopri tutti i codici segreti : Huawei P20 Pro le funzioni segrete che Huawei ha inserito nel menu nascosto che contiene i codici segreti per attivare tantissime funzioni presenti sullo smartphone Android.

Huawei P20 Pro si aggiorna in Italia con patch di settembre - VoLTE e VoWiFi : Huawei P20 Pro no brand si aggiorna in Italia alla versione CLT-L29 8.1.0.157 (C432) portando le patch di sicurezza di settembre 2018, VoLTE e VoWiFi. L'articolo Huawei P20 Pro si aggiorna in Italia con patch di settembre, VoLTE e VoWiFi proviene da TuttoAndroid.

In ricezione Huawei P20 Pro dell’aggiornamento B157 : novità no brand Italia : Sempre in prima linea Huawei P20 Pro quando c'è da ricevere un aggiornamento di sostanza: il top di gamma della serie P, dopo un breve periodo di stop, riceve, nell'ambito del modello no brand Italia, il pacchetto B157, contraddistinto dalla patch di sicurezza di settembre 2018, con disponibilità sia per i modelli single SIM che per quelli Dual SIM (a patto di non contenere personalizzazioni dei gestori telefonici). Le novità integrate a ...

Attenzione al volantino Unieuro : prezzo Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e S7 scontato : Da oggi 25 ottobre è valido il volantino Unieuro, con promozioni che si potraranno fino al 10 novembre. Tra i tanti prodotti in offerta, alcuni che danno diritto all'omaggio di un Moulinex Cookeo Connect, il robot da cucina che vi semplificherà la vita, preparando per voi tanti piatti succulenti. Partiamo dalla prima pagina, dove figura il Samsung Galaxy S9 Plus, vostro a 799 euro, con il 18% di sconto sul listino originale. Per gli amanti ...