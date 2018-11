corrieredellosport

: #Crotone calcio presentato dal presidente Gianni Vrenna il nuovo tecnico Massimo Oddo - Laprimapagina : #Crotone calcio presentato dal presidente Gianni Vrenna il nuovo tecnico Massimo Oddo - FansCalcio : Crotone, presentato Oddo. Vrenna: Crediamo alla A - serieB123 : Crotone, presentato Oddo. Vrenna: Crediamo alla A -

(Di giovedì 1 novembre 2018) ROMA - 'A me piace far giocare bene le mie squadre ed ilha il potenziale per fare un buon calcio. Cercherò di dare un'identitàsquadra' . Lo ha detto Massimo, da oggi nuovo ...