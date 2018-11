Crollo tetto santuario Madonna della Laga | affreschi a rischio

Muore travolto dal Crollo del tetto nella sua casa a Monfalcone : L'uomo, classe 1952, è stato trovato dalla moglie verso ora di pranzo. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Roma - Crollo tetto chiesa San Giuseppe : due indagati per disastro colposo : Accelera l’indagine sul crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami avvenuto il 30 agosto scorso e che per un puro caso non causò feriti o vittime. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati due persone. Si tratta di Stefano Di Stefano e Gaetano Correra, titolari della società che nel 2015 ha vinto l’appalto per i lavori di ristrutturazione del soffitto della chiesa che sorge a pochi metri dal Fori e dal ...

Crollo ponte Morandi - Toti : “Entro fine settembre tutti avranno un tetto sulla testa” : “Credo che entro la fine di settembre tutti avranno una sistemazione sulla testa“: lo ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in riferimento alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova. I tempi per riportare la situazione alla normalità “dipenderanno dall’abbattimento delle case e dagli indennizzi“. L'articolo Crollo ponte Morandi, Toti: ...

Crollo tetto Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami - Montanari : "Nostro patrimonio culturale abbandonato" : Franceschini ha impegnato 18 milioni di euro di fondi pubblici per fare l'arena del Colosseo per farvi degli spettacoli. Quante chiese si mettono in sicurezza con queste cifre? È una questione di ...

Cosa resta di San Giuseppe dei falegnami dopo il Crollo del tetto : È crollato il tetto di in una chiesa davanti al Campidoglio. Si tratta di San Giuseppe dei falegnami nel rione Campitelli, sopra il Carcere Mamertino. I Vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse partenze. Il collasso riguarda quasi tutto il solaio della chiesa risalente al XVI secolo, sul posto immediato l'arrivo dei Vigili del fuoco. Courtesy Viglifuoco.tv

Crollo in chiesa nel centro di Roma : ipotesi cedimento capriata del tetto : A causare il Crollo di ieri nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel cuore di Roma, potrebbe essere stato il cedimento di una delle capriate del tetto: questa una delle ipotesi più credibili al momento. Prosegue nel frattempo il lavoro dei vigili del fuoco per il recupero delle ultime tele e la messa in sicurezza delle parti pericolanti. Si procederà a breve anche alla copertura del tetto in previsione dell’arrivo della ...

Crollo chiesa a Roma - la procura indaga per disastro colposo dopo il collasso del tetto di San Giuseppe dei Falegnami : La procura di Roma indaga per disastro colposo in relazione al Crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, avvenuto giovedì nel centro storico della Capitale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia. dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere d’arte presenti nella chiesa, l’area è stata posta sotto sequestro. I magistrati disporranno una consulenza tecnica per ricostruire quanto accaduto ...

Crollo in chiesa nel centro storico di Roma : timori per la pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...

Non cerchiamo subito i colpevoli - ma trasformiamo il Crollo del tetto di San Giuseppe dei Falegnami in occasione di crescita : Il crollo del tetto di san Giuseppe dei Falegnami a Roma ha riportato l'attenzione di tutti sul problema della conservazione e della tutela delle chiese antiche nel nostro Paese.Non si deve, però, prendere spunto da un episodio come questo per scagliare l' accusa di incuria e incompetenza che non sono affatto caratteristiche dell'esercizio della tutela artistica in Italia, dove esistono migliaia e migliaia di chiese antiche ed episodi del ...

Roma - cede il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : le immagini subito dopo il Crollo : Larga parte del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, è crollato a causa del collasso quasi completo di una volta. Al momento del crollo la chiesa, che si trova ...