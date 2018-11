Crisi di mezza età | stanchi dello spread o del vostro matrimonio? Datevi alla filosofia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 novembre 2018) Di questi tempi la politica a molti di noi può risultare “tossica” (ovvero si soffre di intossicazione velenosa per la divisività e mancanza di una visione comune). Ripiegarsi in se stessi quindi ogni tanto non guasta. Per ritrovarsi. Come metodo detox o rehab, avete mai provato a leggere un po’ di? Non è una provocazione. Per chi vuole stimoli intellettuali, in un’era di instupidimento generale causato dai social media, laresta una delle forme più impegnative di erudizione, e invoglia a studiare quel che non si sa. A rischio di sembrare ingenui, l’esortazione filosofica viene resa possibile anche da format non accademici. Si può trattare di “massimi sistemi” in termini non dotti ma divulgativi, mescolando senza mettere in difficoltà chi legge psicologia e cultura, letteratura e religione, wellness, buddismo e meditazione. ...