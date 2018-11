ilfattoquotidiano

: Costo carburanti in aumento in Italia, e intanto il diesel perde terreno in Europa - fattiamotore : Costo carburanti in aumento in Italia, e intanto il diesel perde terreno in Europa - Noovyis : Un nuovo post (Costo carburanti in aumento in Italia, e intanto il diesel perde terreno in Europa) è stato pubblica… - MarcoScafati1 : Costo #carburanti in aumento in #Italia, e intanto il #diesel perde terreno in #Europa -

(Di giovedì 1 novembre 2018) E’ davvero consistente il rincaro suiregistrato nell’ultimo anno: nei primi nove mesi del 2018 la spesa deglini per l’acquisto di benzina e gasolio è stata di ben 43,7 miliardi, con un incremento sullo stesso periodo del 2017 di 3,5 miliardi (+8,7%). Unsolo parzialmente dovuto alla crescita dei consumi registrata nel medesimo periodo e pari a un +2,1%. Secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, il prezzo medio ponderato della benzina nei primi nove mesi dell’anno è stato di 1,6 euro, in salita del 4,92%. Ancor più oneroso il rialzo gasolio: il prezzo medio è passato da 1,377 a 1,477 euro (+7,26%). Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, “la dinamica in atto nei prezzi deiauto potrebbe portare la spesa per benzina e gasolio nell’intero 2018 a quota 58 miliardi”. Un livello decisamente elevato, ...