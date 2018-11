Così ho organizzato tutto I verbali dell' imprenditore smemorato

huffingtonpost

(Di giovedì 1 novembre 2018) "A casa mi sentivo un marito e un padre spodestato. Comandavamia suocera che dal 2010 viveva con noi e si metteva sempre di mezzo. Volevo riaffermare la mia autorità": questo recitano idi Salvatore Mannino, l'uomo di 52 anni di Lajatico, scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, a causa di una perdita di memoria poi rivelatasi finta. Con moglie e quattro figli (dei quali diceva di non ricordare nulla), Salvatore era partito alla volta di Edimburgo: il suo progetto era quello di fare ritorno a casa in poco tempo. Lo scopo? Quello di "vedere da lontano cosa sarebbe accaduto in famiglia" e riaffermare così la sua autorità."Sarei tornato dopo poche settimane e avrei trovato le parole giuste per far comprendere loro i motivi che mi avevano spinto ad andarmene. E magari poi avrei ridettato le regole del gioco. Sarei rientrato in famiglia dopo questo ...