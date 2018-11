Cosa hanno detto Visco e Tria alla Giornata del Risparmio

"È arrivato il momento di cedere le armi alle donne. Hanno qualCosa in più" : "Volevo affrontarmi. Essere cieco e stare per un'ora su un palcoscenico e raccontare una storia per un'ora e mezza, è stata una grossa sfida che volevo fare a me stesso". Inizia così, con queste parole, pronunciate con un tono di voce basso, ma possente "e reso forte grazie alle tante sigarette fumate fino ad oggi", il nostro incontro con Andrea Camilleri. Novantatrè anni da poco compiuti, trenta milioni di libri venduti in ...

Che Cosa hanno visto gli occhi di Nebras : Il lavoro di scrittore è lavoro di ascolto della voce dei vinti per mostrare le regole che reggono il mondo, come un esule espone una scarna mercanzia sui palmi sofferenti: nelle torture che in Libia ...

Che Cosa hanno visto gli occhi di Nebras : Etiope, 18 anni, in fuga dalla fame. Venduta, stuprata e torturata per un anno in Libia. Prima dai trafficanti, poi dai soldati pagati dall’Italia. Il racconto durissimo raccolto da uno scrittore. «Quando ci hanno consegnato alla polizia ho pensato di essere finalmente salva. Invece mi hanno chiusa in una camera e mi hanno violentata anche loro. Così decisi di uccidermi»

Denise Pipitone oggi compie 18 anni : ecco Cosa hanno fatto i genitori : Che possa tu stessa, un giorno ritrovare la strada di casa, dove ci saranno ad attenderti le persone che più ti amano al mondo. Mamma e papà. Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo agli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiche” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...

GFVIP : nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi Cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere... L'articolo GFVIP: nella notte Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inter-Milan - Gattuso : 'Donnarumma? Siamo stati polli tutti sul gol. Loro hanno fatto qualCosa in più' : ... "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più di noi, ma se la partita fosse finita 0-0 ci sarebbero state tante cose positive " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Abbiamo affrontato ...

Cosa succede a DICE? Quasi 40 sviluppatori hanno lasciato lo studio nel 2018 : Stando ad alcuni report che provengono dal sito svedese Digital, sembra che DICE non se la stia passando poi così bene negli ultimi tempi, con una parte del team che avrebbe lasciato l'azienda per unirsi ad altre software house quest'anno.Nel solo 2018 infatti, sarebbero Quasi 40 gli sviluppatori tra i 400 dipendenti di DICE che avrebbero lasciato lo studio. Tra le cause di questi addii, Gamereactor ricorda il sonoro insuccesso di Star Wars ...

Adamo : «Cosa hanno fatto i migranti per essere puniti così?» : «Vivevamo in delle baracche di legno. Mio padre si calava mille metri sotto terra ogni giorno, mentre mia madre faceva il bucato e cucinava per dieci famiglie, altri italiani. Eravamo tutti emigranti, come si diceva allora». Era il 1947, a Jemappes, in Vallonia. Salvatore Adamo, il cantautore di Lei, La notte e successi per 100 milioni di dischi venduti nel mondo, ambasciatore Unicef e solidale con i sans papiers, parla al telefono con un ...

Gli specchietti hanno i giorni contati. Ecco Cosa li sostituirà : Quotidianamente usiamo gli specchietti retrovisori. Lo facciamo quando dobbiamo superare e anche per parcheggiare. Ma ben presto potrebbero diventare solamente un ricordo. Come riporta Bussiness Insider, infatti, potrebbero venir sostituiti da delle telecamere. "Almeno questo - si legge sul sito - è quello che ci indica il mercato che vede protagoniste vetture sempre più moderne. Se da un lato vedere un prototipo senza specchietti è diventata ...

Che Cosa ci hanno lasciato Magnum Pi e gli altri detective degli anni Ottanta : 1. Salvare il prossimo è nobile, fallo gratis2. Lo stile, sopra tutto3. L’aura iettatrice4. Cerca il benefattore5. Flirt estremo, non c’è problemaDopo il remake televisivo di MacGyver, quello di Hawai Five-0, il film reboot di A-Team e altri, il 16 ottobre su Fox debutta il rifacimento di Magnum Pi, il più recente degli show che riesumano e trasformano in nuove produzioni le vecchie glorie dei telefilm anni Ottanta. Un decennio durante il quale ...

Cosa hanno detto Zingaretti e Gentiloni dal palco che vuole rilanciare il Pd : Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni sullo stesso palco. Si salutano, si ringraziano nei rispettivi discorsi, duettano per dare una prospettiva al Partito Democratico e al Paese. Non necessariamente in quest'ordine, ma se l'obiettivo finale è "mandare a casa questo governo", nessuno si nasconde che la strada sarà ancora lunga "non lo faremo domani, dovremo batterci", sottolinea il governatore del Lazio. ...

Aggressione violenta a Stefania Petyx di Striscia la notizia. Cosa le hanno fatto : Stefania Petyx aggredita a Palermo. L’inviata di ‘Striscia la notizia’ e la sua troupe si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. “Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni. Sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale”. Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui ...

Ha forti dolori allo stomaco : ecco Cosa hanno trovato i medici : Un paziente giapponese di 51 anni, affetto dalla sindrome di Pica, aveva ingerito circa 2mila monete negli ultimi due anni