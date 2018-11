Cosa c' è scritto nel decreto Genova

agi

: A quelli che dicono che il #fascismo non c'è. Una cosa che ho scritto quasi un anno fa su @LaStampa - mattiafeltri : A quelli che dicono che il #fascismo non c'è. Una cosa che ho scritto quasi un anno fa su @LaStampa - stanzaselvaggia : Nella pagina Noi di Matteo Salvini ci sono centinaia di commenti di questo tenore su di me a commento di una cosa c… - reportrai3 : «È un provvedimento scritto in fretta, scritto male. Nel provvedimento occorreva che venissero elencati quali erano… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Dalla ricostruzione del ponte Morandi dialle misure a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia e di Ischia. Sono i punti centrali del, approvato dalla Camera dopo un iter travagliato in Aula e ben due sedute notturne e fortemente criticato dalle opposizioni, Pd in testa, per le norme sul condono edilizio nell'isola campana. Il provvedimento, innanzitutto, delinea la figura del commissario straordinario per, specificando che rimarrà in carica per 12 mesi rinnovabili per non più di un triennio. Nel, poi, si mette nero su bianco che le spese per la ricostruzione del nuovo ponte saranno a carico di Autostrade. Vengono comunque stanziati 30 milioni l'anno fino al 2029 in caso la società non dovesse rispettare l'impegno o dovesse ritardare i pagamenti. Nel, tuttavia ...